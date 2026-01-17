  1. В Украине

Самые популярные профессии: кого чаще всего ищут работодатели и кем хотят работать украинцы

07:00, 17 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Опубликован перечень наиболее и наименее востребованных специальностей.
Самые популярные профессии: кого чаще всего ищут работодатели и кем хотят работать украинцы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Рынок труда в Украине в течение 2025 года оставался динамичным и наглядно демонстрировал дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. Государственная служба занятости Украины обнародовала статистику о самых популярных вакансиях среди работодателей и наиболее востребованных профессиях среди соискателей работы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Каких работников чаще всего искали работодатели

В течение 2025 года работодатели почти 450 тысяч раз размещали вакансии через Службу занятости. Лидером по количеству предложений стала профессия подсобного рабочего — более 19,2 тысячи вакансий. При этом конкуренция была относительно невысокой: на 10 рабочих мест приходилось 9 кандидатов.

На втором месте — продавец продовольственных товаров. Таких специалистов работодатели искали почти 19 тысяч раз, а на 10 вакансий приходилось в среднем 11 потенциальных работников.

Тройку самых популярных профессий замыкает водитель автотранспортных средств. За год появилось около 18 тысяч таких вакансий, однако желающих работать водителями было значительно меньше — менее 4 кандидатов на 10 рабочих мест.

Также в перечень самых популярных вакансий 2025 года вошли:

  • продавец-консультант
  • повар
  • уборщик служебных помещений
  • оператор и машинист котельной
  • бухгалтер
  • учитель учреждения общего среднего образования
  • медицинская сестра
  • швея
  • охранник

В то же время работодатели ни разу не публиковали вакансии по некоторым профессиям, хотя соискатели указывали их в своих запросах. Среди них — профессиональный спортсмен, обменщик денег, стюард, астроном, генетик, артист балета и другие.

Какие профессии чаще всего искали украинцы

Количество лиц, имевших статус безработного в 2025 году, превысило 358 тысяч. Самой популярной профессией среди соискателей работы стал продавец продовольственных товаров — такую вакансию искали почти 21 тысяча человек. На 10 претендентов приходилось 9 свободных рабочих мест.

Второе место по популярности занял подсобный рабочий — около 18 тысяч поисков. При этом предложений было даже больше, чем кандидатов: почти 11 вакансий на 10 соискателей.

Также украинцы активно интересовались работой:

  • продавца-консультанта (более 12 тысяч запросов)
  • уборщика служебных помещений
  • повара
  • продавца непродовольственных товаров
  • водителя автотранспортных средств

Профессии, которые не интересовали соискателей

Отдельно в Службе занятости обращают внимание на перечень профессий, которыми не интересовался ни один соискатель работы, несмотря на наличие вакансий от работодателей. Среди них — гидрограф, иллюзионист, дежурный аэропорта, часовщик по ремонту электронных и кварцевых часов, корректор полиграфического производства, дегустатор кофе и ряд других специальностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Пропал на фронте, но не для кредитора: суд в Полтаве определил сумму долга безвестно отсутствующего военнослужащего

Суд ограничил сумму взыскания фактическим объемом прав, переданных по договорам факторинга.

Максимальная дневная ставка по кредитам может снизиться почти в 4 раза — законопроект

Депутаты предлагают ограничить дневную процентную ставку по потребительским кредитам, чтобы снизить финансовую нагрузку на заемщиков.

БЕБ может получить доступ к использованию специальных радиочастот: в Раде готовят изменения в закон

Законопроект позволит БЕБ пользоваться полосами радиочастот специального пользования на безвозмездной основе.

Отсрочка на 12 месяцев для контрактников: законопроект готовят к повторному второму чтению

Проєкт закона направили в Комитет для доработки.

В Раде хотят определить пределы участия Первого заместителя и заместителя Председателя ВР в ВСК

Первый заместитель и заместитель Председателя Верховной Рады смогут одновременно быть членами не более двух временных следственных комиссий.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]