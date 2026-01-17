Самые популярные профессии: кого чаще всего ищут работодатели и кем хотят работать украинцы

Опубликован перечень наиболее и наименее востребованных специальностей.

Рынок труда в Украине в течение 2025 года оставался динамичным и наглядно демонстрировал дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. Государственная служба занятости Украины обнародовала статистику о самых популярных вакансиях среди работодателей и наиболее востребованных профессиях среди соискателей работы.

Каких работников чаще всего искали работодатели

В течение 2025 года работодатели почти 450 тысяч раз размещали вакансии через Службу занятости. Лидером по количеству предложений стала профессия подсобного рабочего — более 19,2 тысячи вакансий. При этом конкуренция была относительно невысокой: на 10 рабочих мест приходилось 9 кандидатов.

На втором месте — продавец продовольственных товаров. Таких специалистов работодатели искали почти 19 тысяч раз, а на 10 вакансий приходилось в среднем 11 потенциальных работников.

Тройку самых популярных профессий замыкает водитель автотранспортных средств. За год появилось около 18 тысяч таких вакансий, однако желающих работать водителями было значительно меньше — менее 4 кандидатов на 10 рабочих мест.

Также в перечень самых популярных вакансий 2025 года вошли:

продавец-консультант

повар

уборщик служебных помещений

оператор и машинист котельной

бухгалтер

учитель учреждения общего среднего образования

медицинская сестра

швея

охранник

В то же время работодатели ни разу не публиковали вакансии по некоторым профессиям, хотя соискатели указывали их в своих запросах. Среди них — профессиональный спортсмен, обменщик денег, стюард, астроном, генетик, артист балета и другие.

Какие профессии чаще всего искали украинцы

Количество лиц, имевших статус безработного в 2025 году, превысило 358 тысяч. Самой популярной профессией среди соискателей работы стал продавец продовольственных товаров — такую вакансию искали почти 21 тысяча человек. На 10 претендентов приходилось 9 свободных рабочих мест.

Второе место по популярности занял подсобный рабочий — около 18 тысяч поисков. При этом предложений было даже больше, чем кандидатов: почти 11 вакансий на 10 соискателей.

Также украинцы активно интересовались работой:

продавца-консультанта (более 12 тысяч запросов)

уборщика служебных помещений

повара

продавца непродовольственных товаров

водителя автотранспортных средств

Профессии, которые не интересовали соискателей

Отдельно в Службе занятости обращают внимание на перечень профессий, которыми не интересовался ни один соискатель работы, несмотря на наличие вакансий от работодателей. Среди них — гидрограф, иллюзионист, дежурный аэропорта, часовщик по ремонту электронных и кварцевых часов, корректор полиграфического производства, дегустатор кофе и ряд других специальностей.

