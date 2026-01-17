Найпопулярніші професії: кого найчастіше шукають роботодавці та ким хочуть працювати українці

Оприлюднено перелік найбільш і найменш затребуваних спеціальностей.

Ринок праці в Україні упродовж 2025 року залишався динамічним і чітко демонстрував дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили. Державна служба зайнятості України оприлюднила статистику щодо найпопулярніших вакансій серед роботодавців та найбільш затребуваних професій серед шукачів роботи.

Яких працівників найчастіше шукали роботодавці

Протягом 2025 року роботодавці майже 450 тисяч разів подавали вакансії через Службу зайнятості. Лідером за кількістю пропозицій стала професія підсобного працівника — понад 19,2 тисячі вакансій. При цьому конкуренція була відносно невисокою: на 10 робочих місць припадало 9 кандидатів.

На другому місці — продавець продовольчих товарів. Таких фахівців роботодавці шукали майже 19 тисяч разів, а на 10 вакансій було в середньому 11 потенційних працівників.

Трійку найпопулярніших закриває водій автотранспортних засобів. За рік з’явилося близько 18 тисяч таких вакансій, однак охочих працювати водіями було значно менше — менш ніж 4 кандидати на 10 робочих місць.

Також до переліку найпопулярніших вакансій 2025 року увійшли:

продавець-консультант

кухар

прибиральник службових приміщень

оператор та машиніст котельні

бухгалтер

вчитель закладу загальної середньої освіти

медична сестра

швачка

охоронник

Водночас роботодавці жодного разу не публікували вакансії за деякими професіями, хоча шукачі роботи їх декларували. Серед них — професійний спортсмен, обмінювач грошей, стюард, астроном, генетик, артист балету та інші.

Які професії найчастіше шукали українці

Кількість осіб, які мали статус безробітного у 2025 році, перевищила 358 тисяч. Найбільш популярною професією серед шукачів роботи стала продавець продовольчих товарів — таку вакансію шукали майже 21 тисяча осіб. На 10 претендентів припадало 9 вільних робочих місць.

Друге місце за популярністю посів підсобний працівник — близько 18 тисяч пошуків. При цьому пропозицій було навіть більше, ніж кандидатів: майже 11 вакансій на 10 шукачів.

Також українці активно цікавилися роботою:

продавця-консультанта (понад 12 тисяч запитів)

прибиральника службових приміщень

кухаря

продавця непродовольчих товарів

водія автотранспортних засобів

Професії, які не цікавили шукачів

Окрему увагу в Службі зайнятості звертають на перелік професій, якими не цікавився жоден шукач роботи, попри наявність вакансій від роботодавців. Серед них — гідрограф, ілюзіоніст, черговий аеропорту, годинникар з ремонту електронних і кварцових годинників, коректор поліграфічного виробництва, дегустатор кави та низка інших спеціальностей.

