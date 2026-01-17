Как оформить право собственности на общее имущество после смерти одного из супругов – разъяснение

В Минюсте разъяснили порядок действий для одного из супругов, пережившего другого, и наследников.

В случае смерти одного из супругов или бывшего супруга свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе выдает нотариус на основании письменного заявления того из супругов, кто остался в живых. Об этом сообщило Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Как правило, речь идет о половине общего имущества. После поступления заявления нотариус уведомляет наследников умершего, которые приняли наследство. В уведомлении указывают состав общего имущества, на долю которого переживший из супругов просит выдать свидетельство о праве собственности, а также разъясняют право обращения в суд в случае несогласия с такими требованиями. Уведомление направляется по почте или доводится устно при личном обращении наследников с соответствующей отметкой и подписями. Свидетельство выдается по месту открытия наследства.

Для оформления свидетельства нотариус проверяет факт пребывания в браке или его расторжения в порядке, установленном законодательством, или получает эти сведения путем непосредственного доступа к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан. Также выясняется право собственности умершего на имущество. Если имущество подлежит государственной регистрации, используются правоустанавливающие документы и данные из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, а в отношении земельных участков — сведения из Государственного земельного кадастра, которые нотариус получает путем прямого доступа к реестрам.

Отдельно разъяснены действия в случаях, когда наследственное дело было открыто и зарегистрировано в Наследственном реестре, но продолжить производство невозможно из-за его уничтожения или отсутствия доступа к месту хранения в связи с временной оккупацией или активными боевыми действиями. В таких ситуациях частный нотариус или государственная нотариальная контора, к которым обратился переживший из супругов, проверяют обстоятельства, предусмотренные законом, истребовывают необходимые документы и, при необходимости, разъясняют порядок обращения в суд.

В случае если недвижимое имущество находится под запретом отчуждения или в ипотеке, нотариус выдает свидетельство и в течение двух рабочих дней письменно уведомляет об этом кредитора или соответствующий налоговый орган. Если же на имущество наложен арест, выдача свидетельства приостанавливается до момента его снятия.

