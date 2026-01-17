  1. В Украине

Как оформить право собственности на общее имущество после смерти одного из супругов – разъяснение

07:54, 17 января 2026
В Минюсте разъяснили порядок действий для одного из супругов, пережившего другого, и наследников.
Фото иллюстративное
В случае смерти одного из супругов или бывшего супруга свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе выдает нотариус на основании письменного заявления того из супругов, кто остался в живых. Об этом сообщило Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Как правило, речь идет о половине общего имущества. После поступления заявления нотариус уведомляет наследников умершего, которые приняли наследство. В уведомлении указывают состав общего имущества, на долю которого переживший из супругов просит выдать свидетельство о праве собственности, а также разъясняют право обращения в суд в случае несогласия с такими требованиями. Уведомление направляется по почте или доводится устно при личном обращении наследников с соответствующей отметкой и подписями. Свидетельство выдается по месту открытия наследства.

Для оформления свидетельства нотариус проверяет факт пребывания в браке или его расторжения в порядке, установленном законодательством, или получает эти сведения путем непосредственного доступа к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан. Также выясняется право собственности умершего на имущество. Если имущество подлежит государственной регистрации, используются правоустанавливающие документы и данные из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, а в отношении земельных участков — сведения из Государственного земельного кадастра, которые нотариус получает путем прямого доступа к реестрам.

Отдельно разъяснены действия в случаях, когда наследственное дело было открыто и зарегистрировано в Наследственном реестре, но продолжить производство невозможно из-за его уничтожения или отсутствия доступа к месту хранения в связи с временной оккупацией или активными боевыми действиями. В таких ситуациях частный нотариус или государственная нотариальная контора, к которым обратился переживший из супругов, проверяют обстоятельства, предусмотренные законом, истребовывают необходимые документы и, при необходимости, разъясняют порядок обращения в суд.

В случае если недвижимое имущество находится под запретом отчуждения или в ипотеке, нотариус выдает свидетельство и в течение двух рабочих дней письменно уведомляет об этом кредитора или соответствующий налоговый орган. Если же на имущество наложен арест, выдача свидетельства приостанавливается до момента его снятия.

нотариус брак наследство Министерство юстиции Украины

