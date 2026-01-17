Як оформити право власності на спільне майно після смерті одного з подружжя – пояснення

У Мін’юсті роз’яснили порядок дій для одного з подружжя, хто пережив іншого та спадкоємців.

Фото ілюстративне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У разі смерті одного з подружжя або колишнього з подружжя свідоцтво про право власності на частку в спільному майні видає нотаріус на підставі письмової заяви того з подружжя, хто залишився живим. Про це повідомило Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Як правило, йдеться про половину спільного майна. Після надходження заяви нотаріус повідомляє спадкоємців померлого, які прийняли спадщину. У повідомленні зазначають склад спільного майна, на частку якого переживший з подружжя просить видати свідоцтво про право власності, а також роз’яснюють право звернення до суду у разі незгоди з такими вимогами. Повідомлення надсилають поштою або доводять усно під час особистого звернення спадкоємців із відповідною відміткою та підписами. Свідоцтво видається за місцем відкриття спадщини.

Для оформлення свідоцтва нотаріус перевіряє факт перебування у шлюбі або його розірвання в порядку, встановленому законодавством, або отримує ці відомості шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Також з’ясовується право власності померлого на майно. Якщо майно підлягає державній реєстрації, використовуються правовстановлювальні документи та дані з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а щодо земельних ділянок — відомості з Державного земельного кадастру, які нотаріус отримує шляхом прямого доступу до реєстрів.

Окремо роз’яснено дії у випадках, коли спадкову справу було відкрито та зареєстровано у Спадковому реєстрі, але продовжити провадження неможливо через її знищення або відсутність доступу до місця зберігання у зв’язку з тимчасовою окупацією чи активними бойовими діями. У таких ситуаціях приватний нотаріус або державна нотаріальна контора, до яких звернувся переживший з подружжя, перевіряють обставини, передбачені законом, витребовують необхідні документи та, за потреби, роз’яснюють порядок звернення до суду.

У разі якщо нерухоме майно перебуває під забороною відчуження або в іпотеці, нотаріус видає свідоцтво та протягом двох робочих днів письмово повідомляє про це кредитора або відповідний податковий орган. Якщо ж на майно накладено арешт, видача свідоцтва зупиняється до моменту його зняття.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.