Школы Киева уходят на дополнительные каникулы до 1 февраля, — Кличко сообщил, что учебный год завершится не позднее 1 июля

18:42, 16 января 2026
В школах Киева с 19 января вводят дополнительные каникулы.
В Киеве из-за сложной ситуации в энергосистеме продлили зимние каникулы в школах до 1 февраля. Такое решение было принято на Совете обороны, сообщил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, эти каникулы продлят за счет весенних и недели летних каникул. Впрочем, учебный год в школах завершится не позднее 1 июля.

Ранее мы писали, что в Киеве зимние каникулы в школах продлили до 1 февраля 2026 из-за сложной ситуации в энергетике, сообщила образовательная омбудсменка Надежда Лещик. По ее словам, отработать пропущенные занятия можно двумя способами: отменой весенних каникул или продолжением учебы в июне 2026 года.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

