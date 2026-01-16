Школи Києва йдуть на додаткові канікули до 1 лютого, — Кличко повідомив, що навчальний рік завершиться не пізніше 1 липня

У школах Києва з 19 січня запроваджують додаткові канікули.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві через складну ситуацію в енергосистемі продовжили зимові канікули в школах до 1 лютого. Таке рішення ухвалили на Раді оборони, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, ці канікули продовжать за рахунок весняних і тижня літніх канікул. Втім, навчальний рік у школах завершиться не пізніше за 1 липня.

Раніше ми писали, що у Києві зимові канікули у школах продовжили до 1 лютого 2026 року через складну ситуацію в енергетиці, повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик. За її словами, відпрацювати пропущені заняття можна двома способами: скасуванням весняних канікул або продовженням навчання у червні 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.