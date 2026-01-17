  1. В Украине

ГНС обновила форматы выписки о состоянии расчетов с бюджетом и фондами

08:12, 17 января 2026
Документ можно получить в электронной или бумажной форме через Электронный кабинет плательщика.
Государственная налоговая служба обновила форматы Выписки о состоянии расчетов с бюджетом и фондами. Получить документ можно в электронном виде через Электронный кабинет налогоплательщика. Об этом сообщили в ГНС.

Для этого необходимо авторизоваться в частной части Электронного кабинета, выбрать меню «Заявления, запросы для получения информации» и подать запрос на получение Выписки по форме F/J13002. Электронная Выписка поступает плательщику не позднее второго рабочего дня с даты принятия запроса.

При необходимости плательщик может выбрать бумажную форму документа. В таком случае Выписка предоставляется не ранее пятого рабочего дня после принятия соответствующего запроса.

По желанию плательщика Выписка формируется с обобщенными по платежам показателями по начисленным, уменьшенным, уплаченным и возвращенным суммам, суммам налогового долга, задолженности по единому взносу, а также ошибочно и/или излишне уплаченным средствам. Также документ может содержать детализация в разрезе каждого платежа.

Выписка предоставляется в электронной форме — с квалифицированной электронной подписью руководителя органа ГНС или без нее, или в бумажной форме с личной подписью руководителя налогового органа по основному месту учета плательщика.

Для юридических лиц, имеющих обособленные подразделения или филиалы, Выписка формируется с обобщенными показателями как по юридическому лицу, так и по его обособленным подразделениям.

Введение обновленных форматов Выписки предусмотрено приказом Министерства финансов Украины от 20 августа 2025 года № 416 «Об утверждении Порядка документального подтверждения состояния расчетов плательщика по налогам, сборам, платежам и единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование».

налоговая ГНС

