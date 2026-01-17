  1. В Україні

ДПС оновила формати витягу про стан розрахунків з бюджетом і фондами

08:12, 17 січня 2026
Документ можна отримати в електронній або паперовій формі через Електронний кабінет платника.
Державна податкова служба оновила формати Витягу про стан розрахунків з бюджетом та фондами. Отримати документ можна в електронному вигляді через Електронний кабінет платника податків. Про це повідомили в ДПС.

Для цього необхідно авторизуватися у приватній частині Електронного кабінету, обрати меню «Заяви, запити для отримання інформації» та подати запит щодо отримання Витягу за формою F/J13002. Електронний Витяг надходить платнику не пізніше другого робочого дня з дати прийняття запиту.

За потреби платник може обрати паперову форму документа. У такому разі Витяг надається не раніше п’ятого робочого дня після прийняття відповідного запиту.

За бажанням платника Витяг формується з узагальненими за платежами показниками щодо нарахованих, зменшених, сплачених і повернутих сум, сум податкового боргу, заборгованості з єдиного внеску, а також помилково та/або надміру сплачених коштів. Також документ може містити деталізацію в розрізі кожного платежу.

Витяг надається в електронній формі — з кваліфікованим електронним підписом керівника органу ДПС або без нього, або у паперовій формі з особистим підписом керівника податкового органу за основним місцем обліку платника.

Для юридичних осіб, які мають відокремлені підрозділи або філії, Витяг формується з узагальненими показниками як за юридичною особою, так і за її відокремленими підрозділами.

Запровадження оновлених форматів Витягу передбачено наказом Міністерства фінансів України від 20 серпня 2025 року № 416 «Про затвердження Порядку документального підтвердження стану розрахунків платника за податками, зборами, платежами та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

