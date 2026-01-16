ПриватБанк приостановит все операции с карточками: что произошло

ПриватБанк приостановит проведение всех операций с карточками в ночь на 17 января.

В ночь на субботу, 17 января, ПриватБанк сообщил, что будет проводить плановые регламентные работы процессингового центра, поэтому с 00:05 и до 6:30 утра сервисы оплаты картами не будут работать.

Кроме того, в настоящее время не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы.

Регламентные работы необходимы для увеличения мощности и улучшения безопасности операций с платежными картами.

"В период проведения работ 17 января с 00:05 и до 6:30 утра, банк временно приостановит проведение операций с карточками. Аналогичный "тайм-аут" будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", - сообщили в ПриватБанке.

