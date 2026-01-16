ПриватБанк призупинить всі операції з картками: що сталося

ПриватБанк призупинить проведення всіх операцій з картками у ніч на 17 січня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В ніч на суботу, 17 січня, ПриватБанк повідомив, що проводитиме планові регламентні роботи процесингового центру, тому з 00:05 і до 6:30 години ранку сервіси оплати картками не працюватимуть.

Крім того, в цей час не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали.

Зазначається, що регламентні роботи необхідні для збільшення потужності та покращення безпеки операцій із платіжними картками.

"У період проведення робіт 17 січня з 00:05 і до 6:30 години ранку, банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", - повідомили у ПриватБанку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.