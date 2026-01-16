  1. В Україні

ПриватБанк призупинить всі операції з картками: що сталося

19:51, 16 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ПриватБанк призупинить проведення всіх операцій з картками у ніч на 17 січня.
ПриватБанк призупинить всі операції з картками: що сталося
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В ніч на суботу, 17 січня, ПриватБанк повідомив, що проводитиме планові регламентні роботи процесингового центру, тому з 00:05 і до 6:30 години ранку сервіси оплати картками не працюватимуть.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Крім того, в цей час не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали.

Зазначається, що регламентні роботи необхідні для збільшення потужності та покращення безпеки операцій із платіжними картками.

"У період проведення робіт 17 січня з 00:05 і до 6:30 години ранку, банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", - повідомили у ПриватБанку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

банк

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максимальна денна ставка за кредитами може впасти майже в 4 рази — законопроєкт

Парламентарі пропонують обмежити денну процентну ставку за споживчими кредитами, щоб зменшити фінансове навантаження на позичальників.

БЕБ може отримати доступ користування спеціальними радіочастотами: у Раді готують зміни до закону

Законопроєкт дозволить БЕБ користуватися смугами радіочастот спеціального користування на безоплатній основі.

Відстрочка на 12 місяців для контрактників: законопроєкт готують до повторного другого читання

Проєкт закону направили Комітету для доопрацювання.

У Раді хочуть визначити межі Першого заступника і заступника Голови ВРУ щодо участі у ТСК

Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради одночасно зможуть бути членами не більше двох тимчасових слідчих комісій.

Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]