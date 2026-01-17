19 января – крайний срок уплаты ЕСВ за IV квартал 2025 года

Налоговая напомнила об обязанности уплаты взноса для ФЛП, самозанятых лиц и членов фермерских хозяйств.

Государственная налоговая служба напомнила, что 19 января является последним днем уплаты единого взноса за IV квартал 2025 года.



Речь идет о едином социальном взносе, начисленном физическими лицами – предпринимателями, в частности теми, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, а также лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, и членами фермерских хозяйств.

