19 января – крайний срок уплаты ЕСВ за IV квартал 2025 года
23:30, 17 января 2026
Налоговая напомнила об обязанности уплаты взноса для ФЛП, самозанятых лиц и членов фермерских хозяйств.
Государственная налоговая служба напомнила, что 19 января является последним днем уплаты единого взноса за IV квартал 2025 года.
Речь идет о едином социальном взносе, начисленном физическими лицами – предпринимателями, в частности теми, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, а также лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, и членами фермерских хозяйств.
