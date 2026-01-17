19 січня – граничний термін сплати ЄСВ за IV квартал 2025 року
23:30, 17 січня 2026
Податкова нагадала про обов’язок сплати внеску для ФОПів, самозайнятих осіб та членів фермерських господарств.
Державна податкова служба нагадала, що 19 січня є останнім днем сплати єдиного внеску за IV квартал 2025 року.
Йдеться про єдиний соціальний внесок, нарахований фізичними особами – підприємцями, зокрема тими, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, а також особами, що здійснюють незалежну професійну діяльність, і членами фермерських господарств.
