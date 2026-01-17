Микроавтобус с контрабандной техникой Apple на 35 млн грн – Гетманцев призвал БЭБ навести порядок в сети Ябко

Из Польши в Украину пытались нелегально ввезти 829 единиц iPhone и аксессуаров.

Фото: ГПСУ

Масштабную попытку контрабанды техники Apple обнаружили таможенники и пограничники. По предварительной оценке, стоимость незаконно перемещенного товара составляет около 35 млн гривен. Об этом сообщили в ГПСУ.

Нарушение зафиксировали в одном из пунктов пропуска во время досмотра микроавтобуса Renault. Чтобы избежать подозрений, водитель в Польше взял нескольких пассажиров, которые направлялись в Украину. Во время углубленного досмотра транспортного средства пограничникам пришлось демонтировать отдельные конструктивные элементы.

В специально оборудованном тайнике в днище микроавтобуса обнаружили мобильные телефоны iPhone моделей 15, 16 и 17, а также смарт-часы и наушники Apple. Всего из тайника извлекли 829 единиц техники. Ориентировочная стоимость изъятого превышает 35 млн гривен.

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, комментируя инцидент, заявил, что обнаруженный случай свидетельствует о существовании масштабной контрабандной схемы. По его словам, мужчина, перевозивший iPhone, очевидно является частью крупной преступной сети, через которую в Украину незаконно ввозят дорогостоящую электронику с целью дальнейшей реализации.

Гетманцев отметил, что точки продажи такой техники не являются тайной, ведь рекламу подобных сетей можно увидеть в центре городов, а сами магазины работают открыто. По его словам, ежегодные потери государства от контрабанды электроники составляют около 20 млрд гривен, из которых половина приходится на продукцию Apple.

Он также привел пример сети «Ябко», в отношении которой, по его словам, вся цепочка преступления была задокументирована более года назад, однако дело фактически не имеет результата, а сеть продолжает работать и расширяться.

«Призываю руководство БЭБ наконец навести порядок на рынке. Стыдно перед людьми, которые видят это безобразие», — заявил Даниил Гетманцев.

«Подписчики задают прямой вопрос – я дам прямой ответ. Да, это телефоны Ябко. Крошечная партия из большого контрабандного потока. Ни один телефон группа (не могу назвать компанией эту сеть, раздробленную на ФЛП) не приобретет у официального дистрибьютора. Откуда берется товар? Да, на этот вопрос правоохранители не могут дать ответ уже два года», – добавил Гетманцев.

Фото: ГПСУ

