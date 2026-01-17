Мікроавтобус контрабандної техніки Apple на 35 млн грн – Гетманцев закликав БЕБ навести лад в мережі Ябко

З Польщі в Україну намагалися нелегально завезти 829 одиниць iPhone та аксесуарів.

Фото: ДПСУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Масштабну спробу контрабанди техніки Apple виявили митники та прикордонники. За попередньою оцінкою, вартість незаконно переміщеного товару становить близько 35 млн гривень. Про це повідомили в ДПСУ.

Порушення зафіксували в одному з пунктів пропуску під час огляду мікроавтобуса Renault. Щоб уникнути підозр, водій у Польщі взяв кількох пасажирів, які прямували до України. Під час поглибленого огляду транспортного засобу прикордонникам довелося демонтувати окремі конструктивні елементи.

У спеціально облаштованому тайнику в днищі мікроавтобуса виявили мобільні телефони iPhone моделей 15, 16 та 17, а також смартгодинники й навушники Apple. Загалом зі сховку дістали 829 одиниць техніки. Орієнтовна вартість вилученого перевищує 35 млн гривень.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, коментуючи інцидент, заявив, що виявлений випадок свідчить про існування масштабної контрабандної схеми. За його словами, чоловік, який перевозив iPhone, очевидно є частиною великої злочинної мережі, через яку в Україну незаконно ввозять дороговартісну електроніку з метою подальшої реалізації.

Гетманцев зазначив, що точки продажу такої техніки не є таємницею, адже рекламу подібних мереж можна побачити в центрі міст, а самі магазини працюють відкрито. За його словами, щорічні втрати держави від контрабанди електроніки становлять близько 20 млрд гривень, з яких половина припадає на продукцію Apple.

Він також навів приклад мережі «Ябко», щодо якої, за його словами, весь ланцюг злочину був задокументований понад рік тому, однак справа фактично не має результату, а мережа продовжує працювати та розширюватися.

«Закликаю керівництво БЕБ навести врешті лад на ринку. Соромно перед людьми, які бачать це неподобство», — заявив Данило Гетманцев.

«Підписники ставлять пряме питання – дам пряму відповідь. Так, це телефони Ябко. Малесенька партія із великого контрабандного потоку. Жодного телефону група (не можу назвати компанією цю мережу подрібнену на фопів) не придбає у офіційного дистрибʼютора. Звідки береться товар? Так, на це питання правоохоронці не можуть дати відповідь вже два роки», – додав Гетманцев.

Фото: ДПСУ

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.