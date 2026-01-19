Менеджеры, учителя и бухгалтеры: самые востребованные профессии на рынке труда
Государственная служба занятости обнародовала обобщенные данные о спросе и предложении на рынке труда за прошлый год. Анализ охватывает три ключевые профессиональные группы — руководителей, профессионалов и специалистов — и показывает, где ожидания работодателей и запросы соискателей совпадают, а где возникает дисбаланс.
Согласно классификатору профессий в Украине все специальности разделены на девять разделов. Служба занятости привела самые популярные вакансии и резюме именно в первых трех из них.
Руководители и менеджеры: стабильный спрос и высокая конкуренция
Раздел, охватывающий руководящие должности, законодателей и менеджеров, в течение года был представлен в Службе занятости почти 900 различными профессиями.
Кого чаще всего искали работодатели:
- менеджеров (управителей) по сбыту — около 2,8 тыс. вакансий;
- менеджеров — более 1,9 тыс. предложений;
- главных бухгалтеров — около 1,7 тыс. вакансий.
Также в перечне востребованных — руководители кружков, заведующие хозяйством и складом.
Какие должности чаще всего интересовали соискателей работы:
- менеджер — 3,6 тыс. резюме;
- управитель по сбыту — 2,8 тыс.;
- главный бухгалтер — почти 2 тыс. запросов.
Кроме того, кандидаты активно искали работу директора, заместителя директора, начальника и управляющего магазином.
Профессионалы: образование и госслужба — среди лидеров
В категории профессионалов Служба занятости аккумулировала около 1100 разновидностей вакансий.
Топ вакансий от работодателей:
- учитель учреждения общего среднего образования — более 6,3 тыс. предложений;
- специалист государственной службы и местного самоуправления — более 5,3 тыс.;
- воспитатель учреждения дошкольного образования — почти 1,7 тыс. вакансий.
Высокий спрос также сохранялся на инженеров, фармацевтов, экономистов и психологов.
Самые популярные профессии среди соискателей работы:
- учитель общего среднего образования — около 9,9 тыс. обращений;
- экономист — более 5,3 тыс.;
- специалист государственной службы — около 5 тыс.
Кроме того, украинцы активно искали работу учителей начальных классов, воспитателей, юристов, инженеров, преподавателей учреждений высшего образования, библиотекарей, психологов и социальных работников.
Специалисты: бухгалтер и медсестра — безусловные лидеры
Среди специалистов зафиксировано более 800 профессиональных запросов.
Наибольший спрос у работодателей:
- бухгалтер — более 9 тыс. вакансий;
- медицинская сестра — более 6,2 тыс. предложений;
- специалист в области управления — около 4,4 тыс. вакансий.
Значительное количество вакансий предлагали также для ассистентов учителя и ассистентов воспитателя. При этом в этих профессиях спрос работодателей существенно превышал количество желающих: в первом случае — вдвое, во втором — в 3,6 раза.
Запросы со стороны соискателей работы:
- бухгалтер — почти 12,4 тыс. обращений;
- медицинская сестра — более 9 тыс.;
- специалист в области управления — более 6,4 тыс.
Также стабильный интерес сохранялся к профессиям техника, фельдшера, воспитателя, товароведа и инспектора по кадрам.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.