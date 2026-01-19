Менеджеры, учителя и бухгалтеры: самые востребованные профессии на рынке труда

Рейтинг профессий: какие вакансии доминируют на рынке труда Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба занятости обнародовала обобщенные данные о спросе и предложении на рынке труда за прошлый год. Анализ охватывает три ключевые профессиональные группы — руководителей, профессионалов и специалистов — и показывает, где ожидания работодателей и запросы соискателей совпадают, а где возникает дисбаланс.

Согласно классификатору профессий в Украине все специальности разделены на девять разделов. Служба занятости привела самые популярные вакансии и резюме именно в первых трех из них.

Руководители и менеджеры: стабильный спрос и высокая конкуренция

Раздел, охватывающий руководящие должности, законодателей и менеджеров, в течение года был представлен в Службе занятости почти 900 различными профессиями.

Кого чаще всего искали работодатели:

менеджеров (управителей) по сбыту — около 2,8 тыс. вакансий;

менеджеров — более 1,9 тыс. предложений;

главных бухгалтеров — около 1,7 тыс. вакансий.

Также в перечне востребованных — руководители кружков, заведующие хозяйством и складом.

Какие должности чаще всего интересовали соискателей работы:

менеджер — 3,6 тыс. резюме;

управитель по сбыту — 2,8 тыс.;

главный бухгалтер — почти 2 тыс. запросов.

Кроме того, кандидаты активно искали работу директора, заместителя директора, начальника и управляющего магазином.

Профессионалы: образование и госслужба — среди лидеров

В категории профессионалов Служба занятости аккумулировала около 1100 разновидностей вакансий.

Топ вакансий от работодателей:

учитель учреждения общего среднего образования — более 6,3 тыс. предложений;

специалист государственной службы и местного самоуправления — более 5,3 тыс.;

воспитатель учреждения дошкольного образования — почти 1,7 тыс. вакансий.

Высокий спрос также сохранялся на инженеров, фармацевтов, экономистов и психологов.

Самые популярные профессии среди соискателей работы:

учитель общего среднего образования — около 9,9 тыс. обращений;

экономист — более 5,3 тыс.;

специалист государственной службы — около 5 тыс.

Кроме того, украинцы активно искали работу учителей начальных классов, воспитателей, юристов, инженеров, преподавателей учреждений высшего образования, библиотекарей, психологов и социальных работников.

Специалисты: бухгалтер и медсестра — безусловные лидеры

Среди специалистов зафиксировано более 800 профессиональных запросов.

Наибольший спрос у работодателей:

бухгалтер — более 9 тыс. вакансий;

медицинская сестра — более 6,2 тыс. предложений;

специалист в области управления — около 4,4 тыс. вакансий.

Значительное количество вакансий предлагали также для ассистентов учителя и ассистентов воспитателя. При этом в этих профессиях спрос работодателей существенно превышал количество желающих: в первом случае — вдвое, во втором — в 3,6 раза.

Запросы со стороны соискателей работы:

бухгалтер — почти 12,4 тыс. обращений;

медицинская сестра — более 9 тыс.;

специалист в области управления — более 6,4 тыс.

Также стабильный интерес сохранялся к профессиям техника, фельдшера, воспитателя, товароведа и инспектора по кадрам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.