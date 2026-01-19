  1. В Украине

Менеджеры, учителя и бухгалтеры: самые востребованные профессии на рынке труда

07:00, 19 января 2026
Рейтинг профессий: какие вакансии доминируют на рынке труда Украины.
Менеджеры, учителя и бухгалтеры: самые востребованные профессии на рынке труда
Государственная служба занятости обнародовала обобщенные данные о спросе и предложении на рынке труда за прошлый год. Анализ охватывает три ключевые профессиональные группы — руководителей, профессионалов и специалистов — и показывает, где ожидания работодателей и запросы соискателей совпадают, а где возникает дисбаланс.

Согласно классификатору профессий в Украине все специальности разделены на девять разделов. Служба занятости привела самые популярные вакансии и резюме именно в первых трех из них.

Руководители и менеджеры: стабильный спрос и высокая конкуренция

Раздел, охватывающий руководящие должности, законодателей и менеджеров, в течение года был представлен в Службе занятости почти 900 различными профессиями.

Кого чаще всего искали работодатели:

  • менеджеров (управителей) по сбыту — около 2,8 тыс. вакансий;
  • менеджеров — более 1,9 тыс. предложений;
  • главных бухгалтеров — около 1,7 тыс. вакансий.

Также в перечне востребованных — руководители кружков, заведующие хозяйством и складом.

Какие должности чаще всего интересовали соискателей работы:

  • менеджер — 3,6 тыс. резюме;
  • управитель по сбыту — 2,8 тыс.;
  • главный бухгалтер — почти 2 тыс. запросов.

Кроме того, кандидаты активно искали работу директора, заместителя директора, начальника и управляющего магазином.

Профессионалы: образование и госслужба — среди лидеров

В категории профессионалов Служба занятости аккумулировала около 1100 разновидностей вакансий.

Топ вакансий от работодателей:

  • учитель учреждения общего среднего образования — более 6,3 тыс. предложений;
  • специалист государственной службы и местного самоуправления — более 5,3 тыс.;
  • воспитатель учреждения дошкольного образования — почти 1,7 тыс. вакансий.

Высокий спрос также сохранялся на инженеров, фармацевтов, экономистов и психологов.

Самые популярные профессии среди соискателей работы:

  • учитель общего среднего образования — около 9,9 тыс. обращений;
  • экономист — более 5,3 тыс.;
  • специалист государственной службы — около 5 тыс.

Кроме того, украинцы активно искали работу учителей начальных классов, воспитателей, юристов, инженеров, преподавателей учреждений высшего образования, библиотекарей, психологов и социальных работников.

Специалисты: бухгалтер и медсестра — безусловные лидеры

Среди специалистов зафиксировано более 800 профессиональных запросов.

Наибольший спрос у работодателей:

  • бухгалтер — более 9 тыс. вакансий;
  • медицинская сестра — более 6,2 тыс. предложений;
  • специалист в области управления — около 4,4 тыс. вакансий.

Значительное количество вакансий предлагали также для ассистентов учителя и ассистентов воспитателя. При этом в этих профессиях спрос работодателей существенно превышал количество желающих: в первом случае — вдвое, во втором — в 3,6 раза.

Запросы со стороны соискателей работы:

  • бухгалтер — почти 12,4 тыс. обращений;
  • медицинская сестра — более 9 тыс.;
  • специалист в области управления — более 6,4 тыс.

Также стабильный интерес сохранялся к профессиям техника, фельдшера, воспитателя, товароведа и инспектора по кадрам.

Читайте также

Электронное землеустройство и конфискация земель: Комитет рекомендует законопроект, который частично перепишет земельное законодательство

Аграрный комитет Верховной Рады одобрил законопроект о цифровизации землеустройства и новых подходах к конфискации и продаже земельных участков.

Вина без штрафа: когда привлечение за нарушение ПДД становится невозможным

Апелляционный суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков, но установил неправомерные действия водителя.

Кабмину предлагают утвердить Порядок реализации арестованных активов АРМА: что он изменит

Проект постановления Кабмина о Порядке реализации арестованных активов АРМА передан на согласование в Государственную регуляторную службу.

Минималка свыше 12 тысяч и рост прожиточного минимума: что предлагают в Верховной Раде на 2026 год

На реализацию двух законопроектов потребуется более 126 млрд грн.

Новые правила игры в сфере жилья, отмена Жилищного кодекса и Закона о приватизации жилья: что на самом деле приняла Верховная Рада

Законопроектом предлагается ввести учет всего жилищного фонда Украины в Единой информационно-аналитической жилищной системе — это касается как государственного, так и коммунального и частного секторов, а также бесхозяйственного или выморочного имущества.

