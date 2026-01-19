Менеджери, вчителі та бухгалтери: найзатребуваніші професії на ринку праці

Рейтинг професій: які вакансії домінують на ринку праці України.

Державна служба зайнятості оприлюднила узагальнені дані про попит і пропозицію на ринку праці за минулий рік. Аналіз охоплює три ключові професійні групи — керівників, професіоналів і фахівців — та показує, де очікування роботодавців і запити шукачів роботи збігаються, а де виникає дисбаланс.

За класифікатором професій в Україні всі спеціальності поділені на дев’ять розділів. Служба зайнятості навела найпопулярніші вакансії та резюме саме в перших трьох із них.

Керівники та менеджери: стабільний попит і висока конкуренція

Розділ, що охоплює керівні посади, законодавців і менеджерів, упродовж року був представлений у Службі зайнятості майже 900 різними професіями.

Кого найчастіше шукали роботодавці:

менеджерів (управителів) зі збуту — близько 2,8 тис. вакансій;

менеджерів — понад 1,9 тис. пропозицій;

головних бухгалтерів — близько 1,7 тис. вакансій.

Також у переліку затребуваних — керівники гуртків, завідувачі господарства та складу.

Які посади найчастіше цікавили шукачів роботи:

менеджер — 3,6 тис. резюме;

управитель зі збуту — 2,8 тис.;

головний бухгалтер — майже 2 тис. запитів.

Окрім цього, кандидати активно шукали роботу директора, заступника директора, начальника та керуючого магазином.

Професіонали: освіта і держслужба — серед лідерів

У категорії професіоналів Служба зайнятості акумулювала близько 1100 різновидів вакансій.

Топ вакансій від роботодавців:

вчитель закладу загальної середньої освіти — понад 6,3 тис. пропозицій;

спеціаліст державної служби та місцевого самоврядування — понад 5,3 тис.;

вихователь закладу дошкільної освіти — майже 1,7 тис. вакансій.

Високий попит також зберігався на інженерів, фармацевтів, економістів і психологів.

Найпопулярніші професії серед шукачів роботи:

вчитель загальної середньої освіти — близько 9,9 тис. звернень;

економіст — понад 5,3 тис.;

спеціаліст державної служби — близько 5 тис..

Крім того, українці активно шукали роботу вчителів початкових класів, вихователів, юристів, інженерів, викладачів закладів вищої освіти, бібліотекарів, психологів і соціальних працівників.

Фахівці: бухгалтер і медсестра — беззаперечні лідери

Серед фахівців зафіксовано понад 800 професійних запитів.

Найбільший попит у роботодавців:

бухгалтер — понад 9 тис. вакансій;

сестра медична — більш як 6,2 тис. пропозицій;

фахівець у галузі управління — близько 4,4 тис. вакансій.

Значну кількість вакансій пропонували також для асистентів учителя та асистентів вихователя. Водночас у цих професіях попит роботодавців суттєво перевищував кількість охочих: у першому випадку — вдвічі, у другому — у 3,6 раза.

Запити з боку шукачів роботи:

бухгалтер — майже 12,4 тис. звернень;

сестра медична — понад 9 тис.;

фахівець у галузі управління — більше 6,4 тис..

Також стабільний інтерес зберігався до професій техніка, фельдшера, вихователя, товарознавця та інспектора з кадрів.

