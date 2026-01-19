  1. В Україні

Менеджери, вчителі та бухгалтери: найзатребуваніші професії на ринку праці

07:00, 19 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Рейтинг професій: які вакансії домінують на ринку праці України.
Менеджери, вчителі та бухгалтери: найзатребуваніші професії на ринку праці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба зайнятості оприлюднила узагальнені дані про попит і пропозицію на ринку праці за минулий рік. Аналіз охоплює три ключові професійні групи — керівників, професіоналів і фахівців — та показує, де очікування роботодавців і запити шукачів роботи збігаються, а де виникає дисбаланс.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За класифікатором професій в Україні всі спеціальності поділені на дев’ять розділів. Служба зайнятості навела найпопулярніші вакансії та резюме саме в перших трьох із них.

Керівники та менеджери: стабільний попит і висока конкуренція

Розділ, що охоплює керівні посади, законодавців і менеджерів, упродовж року був представлений у Службі зайнятості майже 900 різними професіями.

Кого найчастіше шукали роботодавці:

  • менеджерів (управителів) зі збуту — близько 2,8 тис. вакансій;
  • менеджерів — понад 1,9 тис. пропозицій;
  • головних бухгалтерів — близько 1,7 тис. вакансій.

Також у переліку затребуваних — керівники гуртків, завідувачі господарства та складу.

Які посади найчастіше цікавили шукачів роботи:

  • менеджер — 3,6 тис. резюме;
  • управитель зі збуту — 2,8 тис.;
  • головний бухгалтер — майже 2 тис. запитів.

Окрім цього, кандидати активно шукали роботу директора, заступника директора, начальника та керуючого магазином.

Професіонали: освіта і держслужба — серед лідерів

У категорії професіоналів Служба зайнятості акумулювала близько 1100 різновидів вакансій.

Топ вакансій від роботодавців:

  • вчитель закладу загальної середньої освіти — понад 6,3 тис. пропозицій;
  • спеціаліст державної служби та місцевого самоврядування — понад 5,3 тис.;
  • вихователь закладу дошкільної освіти — майже 1,7 тис. вакансій.

Високий попит також зберігався на інженерів, фармацевтів, економістів і психологів.

Найпопулярніші професії серед шукачів роботи:

  • вчитель загальної середньої освіти — близько 9,9 тис. звернень;
  • економіст — понад 5,3 тис.;
  • спеціаліст державної служби — близько 5 тис..

Крім того, українці активно шукали роботу вчителів початкових класів, вихователів, юристів, інженерів, викладачів закладів вищої освіти, бібліотекарів, психологів і соціальних працівників.

Фахівці: бухгалтер і медсестра — беззаперечні лідери

Серед фахівців зафіксовано понад 800 професійних запитів.

Найбільший попит у роботодавців:

  • бухгалтер — понад 9 тис. вакансій;
  • сестра медична — більш як 6,2 тис. пропозицій;
  • фахівець у галузі управління — близько 4,4 тис. вакансій.

Значну кількість вакансій пропонували також для асистентів учителя та асистентів вихователя. Водночас у цих професіях попит роботодавців суттєво перевищував кількість охочих: у першому випадку — вдвічі, у другому — у 3,6 раза.

Запити з боку шукачів роботи:

  • бухгалтер — майже 12,4 тис. звернень;
  • сестра медична — понад 9 тис.;
  • фахівець у галузі управління — більше 6,4 тис..

Також стабільний інтерес зберігався до професій техніка, фельдшера, вихователя, товарознавця та інспектора з кадрів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄСПЛ стягнув компенсацію на користь судді, який оскаржував примусове переведення до іншої судової палати

У справі BILIŃSKI v. POLAND ЄСПЛ наголосив: суддя зобов’язаний бути лояльним не до влади, а до верховенства права.

Парламентські комітети підтримали приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя

Україна наближається до європейського правового простору, приєднуючись до Конвенції, що забороняє дискримінацію у доступі до правосуддя за ознакою громадянства.

Нові тарифи у ЦНАПах: законопроєкт про адмінпослуги готують до другого читання

Суму адміністративних послуг будуть оновлюватися щонайменше раз на три роки, при цьому безоплатними залишаються соціальні та пенсійні послуги.

Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Вина без штрафу: коли притягнення за порушення ПДР стає неможливим

Апеляційний суд підтвердив закриття справи через сплив строків, але встановив неправомірні дії водія.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]