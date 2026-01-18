Увольнение со службы — в ТЦК напомнили, какие выплаты предусмотрены военнослужащим

Военнослужащим, которые увольняются по состоянию здоровья или после освобождения из плена, выплачивается 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.

Фото: rada.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ивано-Франковский территориальный центр комплектования и социальной поддержки напомнил, что в случае увольнения военнослужащих с военной службы государство гарантирует им ряд выплат.

Компенсация за неполученное вещевое имущество

Увольнение со службы является основанием для выплаты компенсации за неполученное вещевое имущество. Согласно постановлению Кабинета Министров, получить компенсацию могут офицеры, старшины, сержанты и рядовые.

Однако эта выплата не распространяется на военнослужащих срочной военной службы и курсантов высших военных учебных заведений.

Единовременная денежная помощь при увольнении

Законом Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей» предусмотрена единовременная помощь при увольнении, размер которой зависит от нескольких факторов.

В частности, военнослужащим, которые увольняются по состоянию здоровья или после освобождения из плена (кроме срочников и военнослужащих по призыву лиц офицерского состава), выплачивается 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.

Также 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы выплачивается военнослужащим, у которых выслуга составляет или превышает 10 календарных лет, а также военнослужащим военной службы по призыву лиц офицерского состава, которые увольняются со службы по определенным основаниям.

Существует также еще один вид материальной помощи, который выплачивается при увольнении. Он регулируется постановлением Кабинета Министров и касается военнослужащих, которые были призваны на военную службу во время мобилизации, на особый период или на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период и увольняются со службы:

Им выплачивается единовременная денежная помощь в размере 4 % месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25 % месячного денежного обеспечения.

Помощь выплачивается из расчета месячного денежного обеспечения без учета дополнительных вознаграждений. В расчет помощи учитываются только полные месяцы службы после призыва.

Основанием для выплаты является приказ командира части об исключении из списков личного состава воинской части с указанием выслуги лет, из расчета которой выплачивается помощь.

Однако помощь может не выплачиваться при увольнении по служебному несоответствию, лишении воинского звания, в связи с обвинительным приговором суда, а также привлечением к ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией.

Компенсация за неиспользованный отпуск

Военнослужащие, которые увольняются, могут получить компенсацию за все неиспользованные дни основного ежегодного отпуска и дополнительного отпуска, в том числе за прошлые годы, независимо от оснований увольнения.

Денежная помощь на оздоровление

Если военнослужащий до увольнения не получил денежную помощь на оздоровление, которая выплачивается ежегодно, то ее должны выплатить при увольнении.

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов

Военнослужащим один раз в год может предоставляться материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов. В 2025 году помощь выплачивается в размере месячного денежного обеспечения. Если военнослужащий, который увольняется, имел основания для выплаты такой помощи, но не получил ее, он может рассчитывать на ее выплату при увольнении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.