Звільнення зі служби — у ТЦК нагадали, які виплати передбачені військовим

Фото: rada.gov.ua

Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки нагадав, що у разі звільнення військовослужбовців з військової служби, держава гарантує їм ряд виплат.

Компенсація за неотримане речове майно

Звільнення зі служби є підставою для виплати компенсації за неотримане речове майно. Згідно з постановою Кабміну отримати компенсацію можуть офіцери, старшини, сержанти та рядові.

Однак ця виплата не поширюється на військовослужбовців строкової військової служби та курсантів вищих військових навчальних закладів.

Одноразова грошова допомога при звільненні

Законом України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачається одноразова допомога при звільненні, розмір якої залежить від декількох чинників.

Зокрема, військовослужбовцям, які звільняються за станом здоров’я або після звільнення з полону (крім строковиків та військовослужбовців за призовом осіб офіцерського складу) виплачується 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

Також 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби виплачується військовим, у яких вислуга дорівнює або більша за 10 календарних років та військовослужбовцям військової служби за призовом осіб офіцерського складу, які звільняються зі служби за певних підстав.

Також існує ще один вид матеріальної допомоги, який виплачується при звільненні. Він регламентується постановою Кабміну та стосується військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період або на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період та звільняються зі служби:

Їм виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 4 % місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25 % місячного грошового забезпечення.

Допомога виплачується з розрахунку місячного грошового забезпечення без урахування додаткових винагород. До розрахунку допомоги враховуються тільки повні місяці служби після призову.

Підставою для виплати є наказ командира частини про виключення зі списків особового складу військової частини, із зазначенням вислуги років, з розрахунку якої виплачується допомога.

Але допомогу можуть не виплатити при звільненні за службовою невідповідністю, позбавленні військового звання, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, а також притягненням до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

Компенсація за невикористану відпустку

Військовослужбовці, що звільняються, можуть отримати компенсацію за всі невикористані дні основної щорічної відпустки та додаткової відпустки, у тому числі за минулі роки, незалежно від підстав звільнення.

Грошова допомога на оздоровлення

Якщо військовослужбовець до звільнення не отримав грошову допомогу на оздоровлення, яка виплачується щорічно, то її мають виплатити під час звільнення.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань

Військовослужбовцям раз на рік може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. У 2025 році допомога виплачується в розмірі місячного грошового забезпечення. Якщо військовослужбовець, який звільняється, мав підстави для виплати такої допомоги, але не отримав її, може розраховувати на її виплату під час звільнення.

