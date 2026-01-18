Кабмин внес изменения в Порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком

Решение об установлении результатов экзамена и решения Комиссии по результатам рассмотрения соответствующих жалоб могут быть обжалованы в соответствии с Законом «Об административной процедуре».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная комиссия по стандартам государственного языка сообщила, что постановлением Кабинета Министров Украины от 14 января 2026 г. № 31 внесены следующие изменения в Порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком:

Результаты экзамена, проведенного в уполномоченном учреждении, могут быть обжалованы в Комиссию в соответствии с Законом Украины «Об административной процедуре» и/или в административный суд. Порядок обжалования результатов экзамена и рассмотрения жалоб утверждается Комиссией с соблюдением требований Закона Украины «Об административной процедуре».

Решение об установлении результатов экзамена и решения Комиссии по результатам рассмотрения соответствующих жалоб могут быть обжалованы в соответствии с Законом Украины «Об административной процедуре» и/или в административный суд.

Государственный сертификат об уровне владения государственным языком может быть отменен в административном порядке или судом. Основанием для отмены государственного сертификата являются допущенные во время сдачи экзамена нарушения при условии, что такие нарушения имели существенный характер и привели к принятию неправильного по сути решения о выдаче государственного сертификата.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.