Кабмін вніс зміни до Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою

Національна комісія зі стандартів державної мови повідомила, що постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2026 р. № 31 внесено такі зміни до Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою:

Результати іспиту, проведеного в уповноваженій установі, можуть бути оскаржені до Комісії відповідно до Закону України «Про адміністративну процедуру» та/або до адміністративного суду. Порядок оскарження результатів іспиту та розгляду скарг затверджує Комісія з дотриманням вимог Закону України «Про адміністративну процедуру».

Рішення про встановлення результатів іспиту та рішення Комісії за результатами розгляду відповідних скарг можуть бути оскаржені відповідно до Закону України «Про адміністративну процедуру» та/або до адміністративного суду.

Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою може бути скасований в адміністративному порядку або судом. Підставою для скасування державного сертифіката є допущені під час складання іспиту порушення за умови, що такі порушення мали істотний характер і призвели до прийняття неправильного по суті рішення про видачу державного сертифіката.

