Могут ли ФЛП на общей системе налогообложения включить в расходы благотворительную помощь ВСУ — ответ ГНС

11:31, 18 января 2026
Налоговым кодексом определен перечень расходов, которым не предусмотрено отнесение к расходам сумм благотворительной помощи, предоставляемой физическим лицом-предпринимателем на общей системе налогообложения.
 Главное управление ГНС в Запорожской области разъяснило, могут ли ФЛП на общей системе налогообложения включить в состав расходов документально подтвержденные суммы благотворительной помощи Вооруженным Силам Украины в виде денежных средств, стоимости имущества и т. п.

«Нет, не могут», — отметили в ведомстве.

Налогообложение доходов, полученных физическим лицом-предпринимателем от осуществления хозяйственной деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения, определяется статьей 177 Налогового кодекса Украины.

Согласно пункту 177.2 статьи 177 НКУ объектом налогообложения является чистый налогооблагаемый доход, то есть разница между общим налогооблагаемым доходом (выручкой в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью такого физического лица-предпринимателя.

Пунктом 177.4 статьи 177 НКУ определен перечень расходов, непосредственно связанных с получением доходов физическим лицом-предпринимателем от осуществления хозяйственной деятельности на общей системе налогообложения, которым не предусмотрено отнесение к расходам сумм благотворительной помощи, предоставляемой физическим лицом-предпринимателем на общей системе налогообложения.

