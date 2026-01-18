Чи можуть ФОП на загальній системі оподаткування включити до витрат благодійну допомогу ЗСУ — відповідь ДПС

Податковим кодексом визначено перелік витрат, які не передбачено віднесення до витрат сум благодійної допомоги, яку надає фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування.

Фото: dp.tax.gov.ua

Головне управління ДПС у Запорізькій області пояснило, чи можуть ФОП на загальній системі оподаткування включити до складу витрат документально підтверджені суми благодійної допомоги Збройним Силам України у вигляді коштів, вартості майна тощо.

«Ні, не може», - зазначили у відомстві.

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування визначено статтею 177 ПКУ.

Згідно з пунктом 177.2 статті 177 ПКУ об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи-підприємця.

Пунктом 177.4 статті 177 ПКУ визначено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, яким не передбачено віднесення до витрат сум благодійної допомоги, яку надає фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування.

