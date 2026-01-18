  1. В Украине

Иностранцам назвали стоимость оформления вида на постоянное проживание в Украине

14:31, 18 января 2026
Лица, признанные лицами без гражданства, освобождаются от уплаты стоимости административной услуги и административного сбора при оформлении вида на временное проживание впервые.
Фото: dmsu.gov.ua/dnipro
Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, сколько сегодня стоит для иностранцев оформление видов на постоянное и временное проживание в Украине.

Стоимость услуги по оформлению вида на постоянное проживание в Украине составляет 1235 грн, из которых:

  • государственная пошлина в размере 85 грн (в соответствии с пунктом 6 статьи 3 Декрета Кабинета Министров Украины «О государственной пошлине»);
  • стоимость административной услуги — 496 грн;
  • стоимость бланка вида на постоянное проживание с бесконтактным электронным носителем — 654 грн.

От уплаты государственной пошлины освобождаются граждане, отнесенные к категориям 1 и 2 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; инвалиды Великой Отечественной войны и семьи воинов (партизан), которые погибли или пропали без вести, а также приравненные к ним в установленном порядке лица; инвалиды I и II групп.

Лица, признанные лицами без гражданства в порядке, установленном Законом Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», освобождаются от уплаты стоимости административной услуги и стоимости бланка при оформлении вида на постоянное проживание впервые.

Оформление вида на временное проживание в Украине сегодня стоит 1140 грн, из которых:

  • государственная пошлина в размере 34 грн (в соответствии с пунктом 6 статьи 3 Декрета Кабинета Министров Украины «О государственной пошлине»);
  • стоимость административной услуги — 452 грн;
  • стоимость бланка — 654 грн.

От уплаты пошлины освобождаются: граждане, отнесенные к категориям 1 и 2 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; инвалиды Великой Отечественной войны и семьи воинов (партизан), которые погибли или пропали без вести, а также приравненные к ним в установленном порядке лица; инвалиды I и II групп.

Лица, признанные лицами без гражданства в порядке, установленном Законом Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», освобождаются от уплаты стоимости административной услуги (включая стоимость бланка) и административного сбора при оформлении вида на временное проживание впервые.

Оформление видов на временное проживание для командированных специалистов и членов их семей, которые проживают вместе с ними и прибыли в Украину на основаниях и в порядке, установленных Соглашением (в форме обмена нотами) между Правительством Украины и Правительством Федеративной Республики Германия о создании местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества GmbH (GIZ GmbH) и Кредитного учреждения для восстановления (KfW), ратифицированным Законом Украины от 19.12.2019 № 413-IX, осуществляется бесплатно.

Оформление видов на временное проживание для работников и членов их семей, которые прибыли в Украину на основаниях и в порядке, установленных Соглашением между Правительством Украины и Правительством Финляндской Республики о реализации проекта «Финская поддержка реформ украинской школы», ратифицированным Законом Украины от 03.07.2018 № 2485-VIII, осуществляется бесплатно.

паспорт миграционная служба Госмиграционная служба

