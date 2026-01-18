Іноземцям назвали вартість оформлення посвідки на постійне проживання в Україні

Особи, яких визнано особами без громадянства, звільняються від сплати вартості адміністративної послуги та адміністративного збору при оформленні посвідки на тимчасове проживання вперше.

Фото: dmsu.gov.ua/dnipro

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міграційна служба Дніпропетровської області нагадало, скільки сьогодні коштують для іноземців оформлення посвідок на постійне та тимчасове проживання в Україні.

Вартість послуги з оформлення посвідки на постійне проживання в Україні коштує 1235 грн. З яких:

- державне мито у розмірі 85 грн. (відповідно до пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»);

- вартість адміністративної послуги у розмірі 496 грн.;

- вартість бланку посвідки на постійне проживання з безконтактним електронним носієм 654грн.

Від сплати державного мита звільняються громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; інваліди I та II груп.

Особи, яких визнано особами без громадянства в порядку, встановленому Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», звільняються від сплати вартості адміністративної послуги та вартості бланка при оформленні посвідки на постійне проживання вперше.

Оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні сьогодні коштує 1140 грн. З яких:

- державне мито у розмірі 34 грн. (відповідно до пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»);

- вартість адміністративної послуги у розмірі 452 грн;

- вартість бланка у розмірі 654грн.

Від сплати мита звільняються: громадяни, віднесені до категорії 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; інваліди І та ІІ групи.

Особи, яких визнано особами без громадянства в порядку, встановленому Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», звільняються від сплати вартості адміністративної послуги (включаючи вартість бланка) та адміністративного збору при оформленні посвідки на тимчасове проживання вперше.

Оформлення посвідок на тимчасове проживання для відряджених фахівців та членів їхніх сімей, які мешкають разом з ними, які прибули в Україну на підставах і в порядку, встановлених Угодою (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва ҐмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW), ратифікованою Законом України від 19.12.2019 № 413-IX, здійснюється безкоштовно.

Оформлення посвідок на тимчасове проживання для працівників та членів їх сімей, які прибули в Україну на підставах і в порядку, встановлених Угодою між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проєкту «Фінська підтримка реформ української школи», ратифікованою Законом України від 03.07.2018 № 2485-VIII, здійснюється безкоштовно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.