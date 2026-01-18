$5000 за фиктивные медицинские справки для увольнения со службы — в Киеве задержали дельца

Во время обысков по месту проживания у мужчины изъяли документы и 17 000 долларов, а при задержании — 5000 долларов.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении жителю Одессы, который предлагал военнослужащим уволиться со службы с использованием поддельных медицинских документов.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, за 5000 долларов мужчина пообещал одному из военных оформить «задним числом» историю болезни с фиктивными данными о прохождении стационарного лечения в одесских клиниках. Для убедительности он направлял образцы поддельных выписок из медицинских документов.

Во время обысков по месту проживания у мужчины были изъяты документы и 17 000 долларов США, а при задержании — еще 5000 долларов.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере почти 1 млн гривен.

