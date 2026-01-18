$5000 за фіктивні медичні довідки для звільнення зі служби — у Києві затримали ділка

Під час обшуків за місцем проживання у чоловіка вилучено документи та 17 000$, а при затриманні 5000$.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Одеси, який пропонував військовослужбовцям звільнитися зі служби з використанням підроблених медичних документів.

Як повідомила Київська міська прокуратура, за 5000$ чоловік пообіцяв одному з військових оформити «заднім числом» історію хвороби з фіктивними даними про проходження стаціонарного лікування в одеських клініках. Для переконливості він надсилав зразки підроблених виписок з медичних документів.

Під час обшуків за місцем проживання у чоловіка вилучено документи та 17 000$, а при затриманні 5000$.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у сумі майже 1 млн гривень.

