В Украине выросли штрафы за нарушение законодательства о труде — что нужно знать работодателям

В ГНС отметили, что работодатели обязаны надлежащим образом оформлять трудовые отношения с работниками и соблюдать требования налогового и трудового законодательства.

Фото: zt.tax.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 января 2026 года в Украине изменились размеры финансовых санкций за нарушение законодательства о труде. Такие изменения связаны со вступлением в силу Закона Украины о Государственном бюджете на 2026 год, которым установлен новый размер минимальной заработной платы на уровне 8 647 гривен. Об этом напомнило Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области.

«Поскольку в соответствии со статьей 265 Кодекса законов о труде Украины большинство штрафов для работодателей определяются в кратном размере к минимальной заработной плате, их суммы автоматически выросли», — заявили в ГНС.

Финансовые санкции применяются к юридическим лицам и физическим лицам — предпринимателям, использующим наемный труд, в порядке, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 17 июля 2013 года № 509. В частности, за фактический допуск работника к работе без заключения трудового договора, оформление неполного рабочего времени при фактической работе полный рабочий день, неправомерное использование договоров с нефикисированным рабочим временем, а также за выплату заработной платы «в конверте» предусмотрен штраф в размере 10 минимальных заработных плат, что в 2026 году составляет 86 470 гривен за каждого работника. Для плательщиков единого налога первой — третьей групп при первом выявлении такого нарушения применяется предупреждение, однако в случае повторного нарушения в течение двух лет штраф составит уже 30 минимальных заработных плат, то есть 259 410 гривен за каждого неоформленного работника.

В то же время работодатели обязаны надлежащим образом оформлять трудовые отношения с работниками и соблюдать требования налогового и трудового законодательства. Законодательством установлены четкие сроки выплаты заработной платы: она должна выплачиваться не реже двух раз в месяц с интервалом не более 16 календарных дней и не позднее 7 дней после окончания периода, за который осуществляется выплата.

В случае нарушения сроков выплаты заработной платы работодатель обязан осуществить компенсацию работникам утраты части доходов в соответствии с требованиями действующего законодательства.

За нарушение сроков выплаты заработной платы более чем на один месяц либо выплату ее не в полном объеме предусмотрена финансовая санкция в размере трех минимальных заработных плат, что составляет 25 941 грн. Несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда, в частности неоплата работы в ночное время, в праздничные или выходные дни, влечет за собой штраф в размере двух минимальных заработных плат — 17 294 гривны за каждого работника. За нарушение гарантий и льгот, установленных законодательством для мобилизованных работников, работодателям грозит штраф в размере четырех минимальных заработных плат, что составляет 34 588 гривен за каждого работника, а для плательщиков единого налога первой — третьей групп применяется предупреждение.

За другие нарушения трудового законодательства предусмотрен штраф в размере одной минимальной заработной платы — 8 647 гривен за каждый случай, а в случае повторного нарушения в течение года — две минимальные заработные платы, что составляет 17 294 гривны. При этом в случае уплаты работодателем 50 процентов суммы штрафа в течение десяти банковских дней со дня получения соответствующего постановления обязанность по уплате считается выполненной, однако это не освобождает от необходимости полностью устранить выявленные нарушения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.