В Україні зросли штрафи за порушення законодавства про працю — що потрібно знати роботодавцям

У ДПС зазначили, що роботодавці зобов’язані належним чином оформлювати трудові відносини з працівниками та дотримуватися вимог податкового і трудового законодавства.

З 1 січня 2026 року в Україні змінилися розміри фінансових санкцій за порушення законодавства про працю. Такі зміни пов’язані з набранням чинності Закону України про Державний бюджет на 2026 рік, яким установлено новий розмір мінімальної заробітної плати на рівні 8 647 гривень. Про це нагадало Головне управління Державної податкової служби у Київській області.

«Оскільки відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України більшість штрафів для роботодавців визначаються у кратному розмірі до мінімальної заробітної плати, їх суми автоматично зросли», - заявили у ДПС.

Фінансові санкції застосовуються до юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року №509. Зокрема, за фактичний допуск працівника до роботи без укладення трудового договору, оформлення неповного робочого часу при фактичній роботі на повний день, неправомірне використання договорів з нефіксованим робочим часом, а також за виплату заробітної плати «в конверті» передбачено штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат, що у 2026 році становить 86 470 гривень за кожного працівника. Для платників єдиного податку першої – третьої груп при першому виявленні такого порушення застосовується попередження, однак у разі повторного порушення протягом двох років штраф становитиме вже 30 мінімальних заробітних плат, тобто 259 410 гривень за кожного неоформленого працівника.

Водночас роботодавці зобов’язані належним чином оформлювати трудові відносини з працівниками та дотримуватися вимог податкового і трудового законодавства. Законодавством установлено чіткі строки виплати заробітної плати: вона повинна виплачуватися не рідше двох разів на місяць з інтервалом не більше 16 календарних днів і не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі порушення строків виплати заробітної плати роботодавець зобов’язаний здійснити компенсацію працівникам втрати частини доходів відповідно до вимог чинного законодавства.

За порушення строків виплати заробітної плати більш ніж на один місяць або виплату її не в повному обсязі передбачено фінансову санкцію у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, що дорівнює 25 941 гривні. Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, зокрема неоплата роботи в нічний час, у святкові чи вихідні дні, тягне за собою штраф у розмірі двох мінімальних заробітних плат – 17 294 гривні за кожного працівника. За порушення гарантій та пільг, установлених законодавством для мобілізованих працівників, роботодавцям загрожує штраф у розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат, що становить 34 588 гривень за кожного працівника, а для платників єдиного податку першої – третьої груп застосовується попередження.

За інші порушення трудового законодавства передбачено штраф у розмірі однієї мінімальної заробітної плати – 8 647 гривень за кожен випадок, а у разі повторного порушення протягом року – дві мінімальні заробітні плати, що становить 17 294 гривні. При цьому у разі сплати роботодавцем 50 відсотків суми штрафу протягом десяти банківських днів з дати отримання відповідної постанови обов’язок зі сплати вважається виконаним, однак це не звільняє від необхідності повністю усунути виявлені порушення.

