Укрзализныця изменила график движения более 100 поездов

Пересмотрено более 100 графиков пригородных поездов по всей Украине.

«Укрзализныця» сообщила, что с 22 января изменяется график движения более 100 поездов, в том числе пригородных.

«Мы делаем это, чтобы минимизировать задержки, вызванные увеличенной интенсивностью движения на Фастовском участке, пострадавшем от вражеских ударов в декабре. Кроме того, у нас есть изменения по некоторым маршрутам из соображений безопасности», — заявили в компании.

Там также подчеркнули, что в целом было пересмотрено более 100 графиков пригородных поездов по всей Украине, что позволит «разгрузить» наиболее интенсивные участки и, соответственно, сократить задержки.

По обновленным расписаниям украинские поезда отправятся в ночь с 21 на 22 января. Расписания пригородных рейсов можно посмотреть на сайте.

В УЗ обратили внимание, что при выборе конкретного поезда важно обращать внимание на дату — она должна быть именно «действительно с 22.01.2026».

«До этого времени просим прощения: задержки в пределах 1–2 часов будут случаться в зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке», — добавили в компании.

