  1. В Україні

Укрзалізниця змінила графік руху понад 100 поїздів

12:43, 18 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Переглянуто понад 100 графіків приміських поїздів по всій Україні.
Укрзалізниця змінила графік руху понад 100 поїздів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

«Укрзалізниця» повідомила, що з 22 січня змінюється графік руху понад 100 поїздів, у тому числі приміських.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Ми робимо це, щоб мінімізувати затримки, викликані збільшеною інтенсивністю руху на враженій ворогом у грудні Фастівській ділянці. Крім того, маємо зміни в деяких маршрутах з міркувань безпеки», - заявили у компанії.

Там також підкреслили, що загалом було переглянуто понад 100 графіків приміських поїздів по всій Україні, що дозволить «розвантажити» найбільш інтенсивні ділянки й, відповідно, скоротити затримки.

За оновленими розкладами українські поїзди поїдуть у ніч з 21 на 22 січня. Розклади приміських рейсів можна подивитися на сайті.

В УЗ звернули увагу, що при виборі конкретного поїзда важливо звертати увагу на дату, має бути саме «дійсний з 22.01.2026».

«До того часу маємо перепросити: затримки в межах 1-2 годин траплятимуться, залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці», - додали в компанії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Вина без штрафу: коли притягнення за порушення ПДР стає неможливим

Апеляційний суд підтвердив закриття справи через сплив строків, але встановив неправомірні дії водія.

Кабміну пропонують затвердити Порядок реалізації АРМА арештованих активів: що він змінить

Проект постанови Кабміну про Порядок реалізації АРМА арештованих активів передано на погодження Державній регуляторній службі.

Мінімалка понад 12 тисяч і зростання прожиткового мінімуму: що пропонують у Верховній Раді на 2026 рік

Понад 126 млрд грн. знадобиться на реалізацію двох законопроєктів.

Нові правила гри у сфері житла, скасування Житлового кодексу та Закону про приватизацію житла: що насправді прийняла Верховна Рада

Документом пропонується запровадити облік усього житлового фонду України в Єдиній інформаційно-аналітичній житловій системі — це стосується як державного, так комунального і приватного секторів, а також безхазяйного чи відумерлого майна.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]