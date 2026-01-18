Укрзалізниця змінила графік руху понад 100 поїздів

Переглянуто понад 100 графіків приміських поїздів по всій Україні.

«Укрзалізниця» повідомила, що з 22 січня змінюється графік руху понад 100 поїздів, у тому числі приміських.

«Ми робимо це, щоб мінімізувати затримки, викликані збільшеною інтенсивністю руху на враженій ворогом у грудні Фастівській ділянці. Крім того, маємо зміни в деяких маршрутах з міркувань безпеки», - заявили у компанії.

Там також підкреслили, що загалом було переглянуто понад 100 графіків приміських поїздів по всій Україні, що дозволить «розвантажити» найбільш інтенсивні ділянки й, відповідно, скоротити затримки.

За оновленими розкладами українські поїзди поїдуть у ніч з 21 на 22 січня. Розклади приміських рейсів можна подивитися на сайті.

В УЗ звернули увагу, що при виборі конкретного поїзда важливо звертати увагу на дату, має бути саме «дійсний з 22.01.2026».

«До того часу маємо перепросити: затримки в межах 1-2 годин траплятимуться, залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці», - додали в компанії.

