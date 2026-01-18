В Минюсте напомнили особенности очередности рассмотрения и отзыва заявлений о госрегистрации прав

Очередность рассмотрения применяется к заявлениям, поданным в отношении одного и того же имущества, независимо от типа заявления, даже если они были поданы разным субъектам государственной регистрации прав — Минюст.

Управление государственной регистрации Хмельницкого межрегионального управления Министерства юстиции Украины напомнило особенности очередности рассмотрения и отзыва заявлений о государственной регистрации прав.

Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» (далее — Закон) в ч. 5 ст. 20 предусматривает, что регистрация заявлений о государственной регистрации прав осуществляется в порядке очередности их поступления.

Закон в ч. 12 ст. 18 устанавливает следующие нормы:

если во время рассмотрения заявления государственным регистратором или нотариусом установлено наличие ранее зарегистрированных в Государственном реестре прав других заявлений на это же имущество, заявления рассматриваются в порядке очередности их поступления (осуществляется отложение рассмотрения заявления, зарегистрированного позднее);

следующее заявление рассматривается только после принятия решения о государственной регистрации прав либо об отказе в регистрации по заявлению, зарегистрированному ранее;

очередность рассмотрения заявлений в отношении одного имущества применяется как при рассмотрении заявлений о государственной регистрации права собственности и других вещных прав, так и при рассмотрении заявлений о государственной регистрации обременений.

Таким образом, очередность рассмотрения применяется к заявлениям, поданным в отношении одного и того же имущества, независимо от типа заявления, даже если они были поданы разным субъектам государственной регистрации прав.

Вместе с тем Закон в ч. 1 ст. 31-9 содержит следующее исключение: государственная регистрация права собственности на земельный участок, иное недвижимое имущество, принудительно отчужденное в соответствии со статьей 14-1 Закона Украины «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения», осуществляется без установления очередности рассмотрения заявлений.

Заявление о государственной регистрации прав может быть отозвано до принятия одного из следующих решений (ч. 10 ст. 18 Закона):

о государственной регистрации прав;

об отказе в государственной регистрации.

В соответствии с п. 16 Порядка государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений в удовлетворении заявления об отзыве ранее поданного заявления может быть отказано в случае, если:

по результатам рассмотрения заявления уже принято решение о государственной регистрации прав либо об отказе в регистрации;

с заявлением об отзыве ранее поданного заявления обратилось ненадлежащее лицо;

заявление не подавалось соответствующему субъекту государственной регистрации прав или нотариусу.

В случае удовлетворения заявления об отзыве государственный регистратор или нотариус безотлагательно возвращает заявителю поданные им документы, в том числе документ об уплате административного сбора.

Также Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия рейдерству» от 05.12.2019 № 340-IX в п. 4 раздела II закрепляет, что заявления в сфере государственной регистрации прав, зарегистрированные в базе данных заявлений Государственного реестра прав, срок приостановления которых на день вступления в силу этого Закона (16.01.2020) превышал три месяца, считаются отозванными и не влияют на очередность рассмотрения заявлений.

Таким образом, отозванными также считаются заявления, срок приостановления рассмотрения которых по состоянию на 16.01.2020 превышал три месяца (приостановление рассмотрения таких заявлений осуществлялось в соответствии со ст. 23 Закона).

Дополнительно отмечаем, что постановлением Кабинета Министров Украины от 06.03.2022 № 209 «Некоторые вопросы государственной регистрации и функционирования единых и государственных реестров, держателем которых является Министерство юстиции, в условиях военного положения» (с изменениями) в п. 10-1 установлено, что заявления/документы для государственной регистрации, поданные до введения военного положения, передаются территориальным органом Министерства юстиции с помощью программных средств ведения Государственного реестра прав другим государственным регистраторам или нотариусам, на которых не распространяется запрет в соответствии с пп. 1 п. 1, на основании соответствующего письменного обращения:

государственного регистратора или нотариуса, у которого заявление/документы находились на рассмотрении до введения военного положения;

заявителя по соответствующим заявлениям/документам;

государственного регистратора или нотариуса, к которому обратился заявитель по заявлениям/документам.

Кроме того, в настоящее время, если в результате увольнения государственного регистратора, аннулирования или временной блокировки ему доступа к Государственному реестру прав у субъекта государственной регистрации отсутствуют другие государственные регистраторы с доступом, соответствующие заявления также могут быть переданы соответствующим территориальным органом Министерства юстиции на рассмотрение другому субъекту государственной регистрации с соблюдением указанной процедуры.

При этом обращаем внимание, что передаче подлежат только заявления, которые влияют на очередность рассмотрения, по которым не принято решение о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации (если они находятся в статусе «зарегистрировано», «рассмотрение приостановлено», «оставлено без движения», «государственная регистрация приостановлена», «отложено»), за исключением заявлений (судебных решений) о запрете осуществления регистрационных действий и тех, которые считаются отозванными в соответствии с Законом № 340-IX.

