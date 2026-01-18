У Мін’юсті нагадали особливості черговості розгляду та відкликання заяв про держреєстрацію прав

Черговість розгляду застосовується до заяв поданих щодо того самого майна, незалежно від типу заяви, навіть якщо вони були подані до різних суб’єктів державної реєстрації прав — Мін’юст.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Управління державної реєстрації Хмельницького міжрегіонального управління міністерства юстиції України нагадало особливості черговості розгляду та відкликання заяв про державну реєстрацію прав.

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон) у ч.5 ст.20 передбачає, що реєстрація заяв про державну реєстрацію прав проводиться в порядку черговості їх надходження.

Закон у ч.12 ст.18 Закону визначає такі норми:

- якщо під час розгляду заяви державним реєстратором, нотаріусом встановлено наявність раніше зареєстрованих у Державному реєстрі прав інших заяв на це саме майно, заяви розглядаються в порядку черговості їх надходження (здійснюється відкладення розгляду заяви, зареєстрованої пізніше);

- наступна заява розглядається тільки після прийняття рішення про державну реєстрацію прав або про відмову в реєстрації щодо заяви, зареєстрованої раніше;

- черговість розгляду заяв щодо одного майна застосовується як під час розгляду заяв про державну реєстрацію права власності та інших речових прав, так і під час розгляду заяв про державну реєстрацію обтяжень.

Отже, черговість розгляду застосовується до заяв поданих щодо того самого майна, незалежно від типу заяви, навіть якщо вони були подані до різних суб’єктів державної реєстрації прав.

Разом з тим, Закон у ч.1 ст.31-9 містить таке виключення: Державна реєстрація права власності на земельну ділянку, інше нерухоме майно, примусово відчужене відповідно до статті 14-1 Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», проводиться без встановлення черговості розгляду заяв.

Заява про державну реєстрацію прав може бути відкликана до прийняття одного з таких рішень (ч.10 ст.18 Закону):

- про державну реєстрацію прав;

- про відмову в державній реєстрації.

Відповідно до п.16 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у задоволенні заяви про відкликання раніше поданої заяви може бути відмовлено в разі, коли:

- за результатами розгляду заяви вже прийнято рішення про державну реєстрацію прав або про відмову в реєстрації;

- із заявою про відкликання раніше поданої заяви звернулася неналежна особа;

- заява не подавалася до відповідного суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріуса.

У разі задоволення заяви про відкликання державний реєстратор, нотаріус невідкладно повертає заявникові подані ним документи, у тому числі документ про сплату адміністративного збору.

Також Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству» від 05.12.2019 № 340-IX у п.4 розділу II закріплює, що заяви у сфері державної реєстрації прав, зареєстровані у базі даних заяв Державного реєстру прав, строк зупинення яких на день набрання чинності цим Законом (16.01.2020) становить більше трьох місяців, вважаються відкликаними та не впливають на черговість розгляду заяв.

Таким чином, відкликаними також вважаються заяви, строк зупинення розгляду яких, станом на 16.01.2020, становить більше трьох місяців (зупинення розгляду таких заяв здійснювалося відповідно до ст.23 Закону).

Додатково зазначаємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» (зі змінами) у п.10-1 встановлено, що заяви/документи для державної реєстрації, які подані до введення воєнного стану, передаються територіальним органом Міністерства юстиції за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав іншим державним реєстраторам, нотаріусам, на яких не поширюється заборона відповідно до пп.1 п.1, на підставі відповідного письмового звернення:

- державного реєстратора, нотаріуса, в якого заява/документи були на розгляді до введення воєнного стану;

- заявника за заявою/документами;

- державного реєстратора, нотаріуса, до якого звернувся заявник за заявою/документами.

Крім того, зараз якщо у результаті звільнення державного реєстратора, анулювання чи тимчасового блокування йому доступу до Державного реєстру прав, у суб’єкта державної реєстрації відсутні інші державні реєстратори з доступом, відповідні заяви також можуть бути передані відповідним територіальним органом Міністерства юстиції на розгляд до іншого суб’єкта державної реєстрації, з дотриманням вказаної процедури.

Проте, звертаємо увагу, що передачі підлягають лише заяви, які впливають на черговість розгляду щодо яких не прийнято рішення про державну реєстрацію чи про відмову в державній реєстрації (якщо перебувають у стані «зареєстровано», «зупинено розгляд», «залишено без руху», «зупинено державну реєстрацію», «відкладено»), крім заяв (рішень суду) про заборону здійснення реєстраційних дій та тих які вважаються відкликаними по Закону № 340-IX.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.