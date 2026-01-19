  1. В Украине

Залог, аренда, кредиты: какое имущество ФОП не подлежит взысканию за налоговый долг

07:18, 19 января 2026
Стало известно, какое имущество ФОП не может быть использовано как источник погашения налогового долга.
Налоговый долг физического лица — предпринимателя не означает автоматическую утрату всего имущества. Закон четко определяет перечень активов, которые не могут быть использованы как источник погашения налогового долга. Об этом напоминают в Государственной налоговой службе.

В соответствии с Налоговым кодексом Украины, общее правило таково: источником погашения налогового долга является любое имущество налогоплательщика. В то же время пункт 87.3 статьи 87 НКУ устанавливает ряд важных исключений, которые особенно актуальны для ФОП.

Имущество, которое не подлежит взысканию по налоговым долгам

1. Имущество в залоге других лиц

Если ФОП передал имущество в залог другому лицу, и такой залог был зарегистрирован в государственном реестре до возникновения налогового залога, это имущество не может быть использовано для погашения долга на период действия залога.

2. Чужое имущество в пользовании предпринимателя

Не подлежат взысканию активы, которые принадлежат другим лицам, но находятся во владении или пользовании ФОП. Речь идет, в частности, об имуществе, полученном:

  • в аренду или лизинг;
  • на ответственное хранение, в том числе ломбардное;
  • на комиссию или консигнацию;
  • в качестве давальческого сырья (кроме части, которая является оплатой за переработку);
  • в доверительное или агентское управление, залог или заклад.

3. Имущественные и неимущественные права других лиц

Налоговая не может обратить взыскание на права, которые принадлежат другим лицам и лишь переданы ФОП в пользование. Это касается и прав интеллектуальной или промышленной собственности, если они переданы без права отчуждения.

4. Кредитные и заемные средства

Не являются источником погашения налогового долга:

  • средства кредитов и займов на ссудных счетах;
  • суммы аккредитивов, которые выставлены, но еще не открыты;
  • авансовые платежи и предварительная оплата по отдельным контрактам, в частности в сфере судостроения. 

5. Имущество государственных предприятий, не подлежащих приватизации

Речь идет об имуществе в составе единых имущественных комплексов государственных и казенных предприятий. Порядок отнесения такого имущества определяет Фонд государственного имущества Украины.

6. Имущество с ограниченным или запрещенным оборотом

Активы, свободный оборот которых запрещен законодательством Украины, не могут быть использованы для погашения налогового долга.

7. Имущество, которое не может быть предметом залога

Если закон прямо запрещает использовать определенное имущество как залог, оно также не может быть источником взыскания.

8. Средства третьих лиц и выплаты заработной платы

Налоговая не имеет права обращать взыскание на:

  • депозиты и средства других лиц, переданные во вклад или доверительное управление;
  • собственные средства юридического лица, которые направляются на выплату основной заработной платы работникам за фактически отработанное время.

налоговая ФЛП налоги

