Застава, оренда, кредити: яке майно ФОП не підлягає стягненню за податковий борг

Стало відомо, яке майно ФОП не може бути використане як джерело погашення податкового боргу.

Податковий борг фізичної особи — підприємця не означає автоматичну втрату всього майна. Закон чітко визначає перелік активів, які не можуть бути використані як джерело погашення податкового боргу. Про це нагадують у Державній податковій службі.

Відповідно до Податкового кодексу України, загальне правило таке: джерелом погашення податкового боргу є будь-яке майно платника податків. Водночас пункт 87.3 статті 87 ПКУ встановлює низку важливих винятків, які особливо актуальні для ФОП.

Майно, яке не підлягає стягненню за податкові борги

1. Майно в заставі інших осіб

Якщо ФОП передав майно в заставу іншій особі, і така застава була зареєстрована в державному реєстрі до виникнення податкової застави, це майно не може бути використане для погашення боргу на період дії застави.

2. Чуже майно у користуванні підприємця

Не підлягають стягненню активи, які належать іншим особам, але перебувають у володінні або користуванні ФОП. Йдеться, зокрема, про майно, отримане:

в оренду або лізинг;

на відповідальне зберігання, у тому числі ломбардне;

на комісію або консигнацію;

як давальницька сировина (крім частини, що є оплатою за переробку);

у довірче чи агентське управління, заставу або заклад.

3. Майнові та немайнові права інших осіб

Податкова не може звернути стягнення на права, які належать іншим особам і лише передані ФОП у користування. Це стосується і прав інтелектуальної чи промислової власності, якщо вони передані без права відчуження.

4. Кредитні та позикові кошти

Не є джерелом погашення податкового боргу:

кошти кредитів і позик на позичкових рахунках;

суми акредитивів, які виставлені, але ще не відкриті;

авансові платежі та попередня оплата за окремими контрактами, зокрема у сфері суднобудування.

5. Майно державних підприємств, що не підлягають приватизації

Йдеться про майно у складі єдиних майнових комплексів державних і казенних підприємств. Порядок віднесення такого майна визначає Фонд державного майна України.

6. Майно з обмеженим або забороненим обігом

Активи, вільний обіг яких заборонено законодавством України, не можуть бути використані для погашення податкового боргу.

7. Майно, яке не може бути предметом застави

Якщо закон прямо забороняє використовувати певне майно як заставу, воно також не може бути джерелом стягнення.

8. Кошти третіх осіб і зарплатні виплати

Податкова не має права звертати стягнення на:

депозити та кошти інших осіб, передані у вклад або довірче управління;

власні кошти юридичної особи, що спрямовуються на виплату основної заробітної плати працівникам за фактично відпрацьований час.

