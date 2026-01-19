Разрешения на рекламу за $2600: в Днепропетровской области задержали должностное лицо горсовета

Начальницу профильного отдела городского совета подозревают в получении неправомерной выгоды.

В Днепропетровской области должностное лицо городского совета задержали при получении 2600 долларов США за предоставление разрешений на размещение рекламы. Об этом сообщает областная прокуратура.

Так, сообщено о подозрении начальнице отдела градостроительства, архитектуры и земельных отношений одного из городских советов Днепровского района. Ей инкриминируют получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, должностное лицо пообещало решить вопрос местного предпринимателя относительно размещения наружной рекламы на территории громады. За «помощь» она потребовала 2600 долларов.

Мужчина согласился на предложение, сообщив об этом полиции.

Подозреваемую задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ей избрана мера пресечения.

