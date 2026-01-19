  1. В Украине

Разрешения на рекламу за $2600: в Днепропетровской области задержали должностное лицо горсовета

07:36, 19 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Начальницу профильного отдела городского совета подозревают в получении неправомерной выгоды.
Разрешения на рекламу за $2600: в Днепропетровской области задержали должностное лицо горсовета
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепропетровской области должностное лицо городского совета задержали при получении 2600 долларов США за предоставление разрешений на размещение рекламы. Об этом сообщает областная прокуратура.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Так, сообщено о подозрении начальнице отдела градостроительства, архитектуры и земельных отношений одного из городских советов Днепровского района. Ей инкриминируют получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, должностное лицо пообещало решить вопрос местного предпринимателя относительно размещения наружной рекламы на территории громады. За «помощь» она потребовала 2600 долларов.

Мужчина согласился на предложение, сообщив об этом полиции.

Подозреваемую задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ей избрана мера пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

взятка Днепр

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Электронное землеустройство и конфискация земель: Комитет рекомендует законопроект, который частично перепишет земельное законодательство

Аграрный комитет Верховной Рады одобрил законопроект о цифровизации землеустройства и новых подходах к конфискации и продаже земельных участков.

Вина без штрафа: когда привлечение за нарушение ПДД становится невозможным

Апелляционный суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков, но установил неправомерные действия водителя.

Кабмину предлагают утвердить Порядок реализации арестованных активов АРМА: что он изменит

Проект постановления Кабмина о Порядке реализации арестованных активов АРМА передан на согласование в Государственную регуляторную службу.

Минималка свыше 12 тысяч и рост прожиточного минимума: что предлагают в Верховной Раде на 2026 год

На реализацию двух законопроектов потребуется более 126 млрд грн.

Новые правила игры в сфере жилья, отмена Жилищного кодекса и Закона о приватизации жилья: что на самом деле приняла Верховная Рада

Законопроектом предлагается ввести учет всего жилищного фонда Украины в Единой информационно-аналитической жилищной системе — это касается как государственного, так и коммунального и частного секторов, а также бесхозяйственного или выморочного имущества.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]