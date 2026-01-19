Дозволи на рекламу за $2600: на Дніпропетровщині затримали посадовицю міськради

Начальницю профільного відділу міськради підозрюють в одержанні неправомірної вигоди.

На Дніпропетровщині посадовицю міськради затримано на одержанні 2600 доларів США за надання дозволів на розміщення реклами. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Так, повідомлено про підозру начальниці відділу містобудування, архітектури та земельних відносин однієї з міських рад Дніпровського району. Їй інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовиця пообіцяла вирішити питання місцевого підприємця щодо розміщення зовнішньої реклами на території громади. За «допомогу» вона запросила 2600 доларів.

Чоловік погодився на пропозицію, повідомивши про це поліцію.

Підозрювану затримано у порядку ст. 208 КПК України. Їй обрано запобіжний захід.

