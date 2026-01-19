ФОП на службе: как работает освобождение от единого налога и военного сбора во время мобилизации или контракта

Что нужно знать предпринимателям, призванным на военную службу или тем, кто заключил контракт: условия, сроки и налоговые последствия.

Физические лица — предприниматели, которых призвали на военную службу во время мобилизации или которые заключили контракт с ВСУ, имеют право на освобождение от начисления и уплаты единого налога и военного сбора. Такой механизм прямо предусмотрен Налоговым кодексом Украины и касается как налоговых обязательств, так и подачи отчетности. О ключевых условиях и практических нюансах напомнили в Главном управлении ГНС в Тернопольской области.

На каком основании ФОП освобождают от налогов

Порядок освобождения определен пунктом 25 подраздела 10 раздела ХХ Налогового кодекса Украины. Формальным основанием являются сведения о дате мобилизации, заключения контракта или демобилизации, которые налоговая служба должна получать из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

В то же время на данный момент эти данные еще не поступили в ГНС. Поэтому закон предусматривает альтернативный механизм.

Что делать, если данных в реестре нет

Если информация о мобилизации или контракте отсутствует в реестре, самозанятое лицо может самостоятельно обратиться в налоговый орган. Для этого необходимо подать заявление и копии подтверждающих документов — военный билет, справку о мобилизации или копию контракта.

В таком случае к ФОП применяются все предусмотренные законом гарантии:

освобождение от уплаты налогов и сборов;

неначисление налоговых обязательств;

списание штрафов и пени;

восстановление статуса плательщика единого налога;

освобождение от финансовой ответственности.

Ответственность за просрочку: когда ее не будет

ФОП, которые из-за службы не смогли выполнить налоговые обязанности в установленные сроки, не привлекаются к ответственности при условии выполнения таких обязанностей в течение 180 календарных дней со дня демобилизации, увольнения с военной службы или окончания лечения или реабилитации.

Нужно ли подавать декларацию во время службы

Закон освобождает от обязанности начисления, уплаты и подачи отчетности по единому налогу всех ФОП, которые были зарегистрированы до даты мобилизации или заключения контракта — независимо от того, получали они доход или нет.

В то же время Налоговый кодекс не запрещает подать декларацию добровольно, если доход все же был. В таком случае декларация подается без определения налоговых обязательств по единому налогу и военному сбору при условии неперевышения годового лимита дохода для соответствующей группы.

Когда освобождение не применяется

Налоговые льготы не действуют в двух случаях:

если лицо зарегистрировалось как ФОП уже после мобилизации или заключения контракта;

если во время службы превышен установленный для группы объем дохода.

В таких ситуациях налоговые обязанности выполняются на общих основаниях.

Возврат переплаченных средств

Излишне или ошибочно уплаченные суммы налогов, сборов, штрафов и пени могут быть зачислены в счет будущих платежей или возвращены плательщику — в порядке, определенном Налоговым кодексом.

Для этого ФОП должны подать соответствующие заявления.

ФОП 1–2 группы подают:

уведомление об освобождении от уплаты налогов с копиями военных документов;

заявление о возврате или зачислении переплаты.

ФОП 3 группы, которые подали декларацию с начисленными обязательствами, могут:

не уплачивать эти суммы;

подать уведомление с подтверждающими документами;

подать уточняющую декларацию с уменьшением налоговых обязательств;

подать заявление о возврате или зачислении средств.

Важное предостережение для предпринимателей

Даже во время прохождения военной службы ФОП обязан соблюдать общие требования пребывания на упрощенной системе налогообложения. В случае их нарушения возможно исключение из реестра плательщиков единого налога со всеми предусмотренными налоговыми последствиями.

