ФОП на службе: как работает освобождение от единого налога и военного сбора во время мобилизации или контракта
Физические лица — предприниматели, которых призвали на военную службу во время мобилизации или которые заключили контракт с ВСУ, имеют право на освобождение от начисления и уплаты единого налога и военного сбора. Такой механизм прямо предусмотрен Налоговым кодексом Украины и касается как налоговых обязательств, так и подачи отчетности. О ключевых условиях и практических нюансах напомнили в Главном управлении ГНС в Тернопольской области.
На каком основании ФОП освобождают от налогов
Порядок освобождения определен пунктом 25 подраздела 10 раздела ХХ Налогового кодекса Украины. Формальным основанием являются сведения о дате мобилизации, заключения контракта или демобилизации, которые налоговая служба должна получать из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
В то же время на данный момент эти данные еще не поступили в ГНС. Поэтому закон предусматривает альтернативный механизм.
Что делать, если данных в реестре нет
Если информация о мобилизации или контракте отсутствует в реестре, самозанятое лицо может самостоятельно обратиться в налоговый орган. Для этого необходимо подать заявление и копии подтверждающих документов — военный билет, справку о мобилизации или копию контракта.
В таком случае к ФОП применяются все предусмотренные законом гарантии:
- освобождение от уплаты налогов и сборов;
- неначисление налоговых обязательств;
- списание штрафов и пени;
- восстановление статуса плательщика единого налога;
- освобождение от финансовой ответственности.
Ответственность за просрочку: когда ее не будет
ФОП, которые из-за службы не смогли выполнить налоговые обязанности в установленные сроки, не привлекаются к ответственности при условии выполнения таких обязанностей в течение 180 календарных дней со дня демобилизации, увольнения с военной службы или окончания лечения или реабилитации.
Нужно ли подавать декларацию во время службы
Закон освобождает от обязанности начисления, уплаты и подачи отчетности по единому налогу всех ФОП, которые были зарегистрированы до даты мобилизации или заключения контракта — независимо от того, получали они доход или нет.
В то же время Налоговый кодекс не запрещает подать декларацию добровольно, если доход все же был. В таком случае декларация подается без определения налоговых обязательств по единому налогу и военному сбору при условии неперевышения годового лимита дохода для соответствующей группы.
Когда освобождение не применяется
Налоговые льготы не действуют в двух случаях:
- если лицо зарегистрировалось как ФОП уже после мобилизации или заключения контракта;
- если во время службы превышен установленный для группы объем дохода.
В таких ситуациях налоговые обязанности выполняются на общих основаниях.
Возврат переплаченных средств
Излишне или ошибочно уплаченные суммы налогов, сборов, штрафов и пени могут быть зачислены в счет будущих платежей или возвращены плательщику — в порядке, определенном Налоговым кодексом.
Для этого ФОП должны подать соответствующие заявления.
ФОП 1–2 группы подают:
- уведомление об освобождении от уплаты налогов с копиями военных документов;
- заявление о возврате или зачислении переплаты.
ФОП 3 группы, которые подали декларацию с начисленными обязательствами, могут:
- не уплачивать эти суммы;
- подать уведомление с подтверждающими документами;
- подать уточняющую декларацию с уменьшением налоговых обязательств;
- подать заявление о возврате или зачислении средств.
Важное предостережение для предпринимателей
Даже во время прохождения военной службы ФОП обязан соблюдать общие требования пребывания на упрощенной системе налогообложения. В случае их нарушения возможно исключение из реестра плательщиков единого налога со всеми предусмотренными налоговыми последствиями.
