ФОП на службі: як працює звільнення від єдиного податку і військового збору під час мобілізації або контракту
Фізичні особи – підприємці, яких призвали на військову службу під час мобілізації або які уклали контракт із ЗСУ, мають право на звільнення від нарахування та сплати єдиного податку і військового збору. Такий механізм прямо передбачений Податковим кодексом України і стосується як податкових зобов’язань, так і подання звітності. Про ключові умови та практичні нюанси нагадали в Головному управлінні ДПС у Тернопільській області.
На якій підставі ФОП звільняють від податків
Порядок звільнення визначений пунктом 25 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України. Формальною підставою є відомості про дату мобілізації, укладення контракту або демобілізації, які податкова служба має отримувати з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Водночас наразі ці дані ще не надійшли до ДПС. Тому закон передбачає альтернативний механізм.
Що робити, якщо даних у реєстрі немає
Якщо інформація про мобілізацію або контракт відсутня в реєстрі, самозайнята особа може самостійно звернутися до податкового органу. Для цього потрібно подати заяву та копії підтвердних документів — військовий квиток, довідку про мобілізацію або копію контракту.
У такому разі до ФОП застосовуються всі передбачені законом гарантії:
- звільнення від сплати податків і зборів;
- ненарахування податкових зобов’язань;
- списання штрафів і пені;
- відновлення статусу платника єдиного податку;
- звільнення від фінансової відповідальності.
Відповідальність за прострочення: коли її не буде
ФОП, які через службу не змогли виконати податкові обов’язки вчасно, не притягуються до відповідальності, якщо виконають їх протягом 180 календарних днів після демобілізації, звільнення з військової служби або завершення лікування чи реабілітації.
Чи потрібно подавати декларацію під час служби
Закон звільняє від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з єдиного податку всіх ФОП, які були зареєстровані до дати мобілізації або укладення контракту — незалежно від того, отримували вони дохід чи ні.
Водночас Податковий кодекс не забороняє подати декларацію добровільно, якщо дохід усе ж був. У такому випадку декларація подається без визначення податкових зобов’язань з єдиного податку та військового збору, за умови, що річний ліміт доходу для відповідної групи не перевищено.
Коли звільнення не застосовується
Податкові пільги не діють у двох випадках:
- якщо особа зареєструвалася як ФОП уже після мобілізації або укладення контракту;
- якщо під час служби перевищено встановлений для групи обсяг доходу.
У таких ситуаціях податкові обов’язки виконуються на загальних підставах.
Повернення переплачених коштів
Надміру або помилково сплачені суми податків, зборів, штрафів і пені можуть бути зараховані в рахунок майбутніх платежів або повернуті платнику — у порядку, визначеному Податковим кодексом.
Для цього ФОП мають подати відповідні заяви.
ФОП 1–2 групи подають:
- повідомлення про звільнення від сплати податків із копіями військових документів;
- заяву про повернення або зарахування переплати.
ФОП 3 групи, які подали декларацію з нарахованими зобов’язаннями, можуть:
- не сплачувати ці суми;
- подати повідомлення з підтвердними документами;
- подати уточнюючу декларацію зі зменшенням податкових зобов’язань;
- подати заяву про повернення або зарахування коштів.
Важливе застереження для підприємців
Навіть під час проходження військової служби ФОП зобов’язаний дотримуватися загальних вимог перебування на спрощеній системі оподаткування. У разі їх порушення можливе виключення з реєстру платників єдиного податку з усіма передбаченими податковими наслідками.
