ФОП на службі: як працює звільнення від єдиного податку і військового збору під час мобілізації або контракту

Що потрібно знати підприємцям, призваним на військову службу або тим, хто уклав контракт: умови, строки та податкові наслідки.

Фізичні особи – підприємці, яких призвали на військову службу під час мобілізації або які уклали контракт із ЗСУ, мають право на звільнення від нарахування та сплати єдиного податку і військового збору. Такий механізм прямо передбачений Податковим кодексом України і стосується як податкових зобов’язань, так і подання звітності. Про ключові умови та практичні нюанси нагадали в Головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

На якій підставі ФОП звільняють від податків

Порядок звільнення визначений пунктом 25 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України. Формальною підставою є відомості про дату мобілізації, укладення контракту або демобілізації, які податкова служба має отримувати з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Водночас наразі ці дані ще не надійшли до ДПС. Тому закон передбачає альтернативний механізм.

Що робити, якщо даних у реєстрі немає

Якщо інформація про мобілізацію або контракт відсутня в реєстрі, самозайнята особа може самостійно звернутися до податкового органу. Для цього потрібно подати заяву та копії підтвердних документів — військовий квиток, довідку про мобілізацію або копію контракту.

У такому разі до ФОП застосовуються всі передбачені законом гарантії:

звільнення від сплати податків і зборів;

ненарахування податкових зобов’язань;

списання штрафів і пені;

відновлення статусу платника єдиного податку;

звільнення від фінансової відповідальності.

Відповідальність за прострочення: коли її не буде

ФОП, які через службу не змогли виконати податкові обов’язки вчасно, не притягуються до відповідальності, якщо виконають їх протягом 180 календарних днів після демобілізації, звільнення з військової служби або завершення лікування чи реабілітації.

Чи потрібно подавати декларацію під час служби

Закон звільняє від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з єдиного податку всіх ФОП, які були зареєстровані до дати мобілізації або укладення контракту — незалежно від того, отримували вони дохід чи ні.

Водночас Податковий кодекс не забороняє подати декларацію добровільно, якщо дохід усе ж був. У такому випадку декларація подається без визначення податкових зобов’язань з єдиного податку та військового збору, за умови, що річний ліміт доходу для відповідної групи не перевищено.

Коли звільнення не застосовується

Податкові пільги не діють у двох випадках:

якщо особа зареєструвалася як ФОП уже після мобілізації або укладення контракту;

якщо під час служби перевищено встановлений для групи обсяг доходу.

У таких ситуаціях податкові обов’язки виконуються на загальних підставах.

Повернення переплачених коштів

Надміру або помилково сплачені суми податків, зборів, штрафів і пені можуть бути зараховані в рахунок майбутніх платежів або повернуті платнику — у порядку, визначеному Податковим кодексом.

Для цього ФОП мають подати відповідні заяви.

ФОП 1–2 групи подають:

повідомлення про звільнення від сплати податків із копіями військових документів;

заяву про повернення або зарахування переплати.

ФОП 3 групи, які подали декларацію з нарахованими зобов’язаннями, можуть:

не сплачувати ці суми;

подати повідомлення з підтвердними документами;

подати уточнюючу декларацію зі зменшенням податкових зобов’язань;

подати заяву про повернення або зарахування коштів.

Важливе застереження для підприємців

Навіть під час проходження військової служби ФОП зобов’язаний дотримуватися загальних вимог перебування на спрощеній системі оподаткування. У разі їх порушення можливе виключення з реєстру платників єдиного податку з усіма передбаченими податковими наслідками.

