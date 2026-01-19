  1. В Україні

ФОП на службі: як працює звільнення від єдиного податку і військового збору під час мобілізації або контракту

07:54, 19 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Що потрібно знати підприємцям, призваним на військову службу або тим, хто уклав контракт: умови, строки та податкові наслідки.
ФОП на службі: як працює звільнення від єдиного податку і військового збору під час мобілізації або контракту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Фізичні особи – підприємці, яких призвали на військову службу під час мобілізації або які уклали контракт із ЗСУ, мають право на звільнення від нарахування та сплати єдиного податку і військового збору. Такий механізм прямо передбачений Податковим кодексом України і стосується як податкових зобов’язань, так і подання звітності. Про ключові умови та практичні нюанси нагадали в Головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

На якій підставі ФОП звільняють від податків

Порядок звільнення визначений пунктом 25 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України. Формальною підставою є відомості про дату мобілізації, укладення контракту або демобілізації, які податкова служба має отримувати з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Водночас наразі ці дані ще не надійшли до ДПС. Тому закон передбачає альтернативний механізм.

Що робити, якщо даних у реєстрі немає

Якщо інформація про мобілізацію або контракт відсутня в реєстрі, самозайнята особа може самостійно звернутися до податкового органу. Для цього потрібно подати заяву та копії підтвердних документів — військовий квиток, довідку про мобілізацію або копію контракту.

У такому разі до ФОП застосовуються всі передбачені законом гарантії:

  • звільнення від сплати податків і зборів;
  • ненарахування податкових зобов’язань;
  • списання штрафів і пені;
  • відновлення статусу платника єдиного податку;
  • звільнення від фінансової відповідальності.

Відповідальність за прострочення: коли її не буде

ФОП, які через службу не змогли виконати податкові обов’язки вчасно, не притягуються до відповідальності, якщо виконають їх протягом 180 календарних днів після демобілізації, звільнення з військової служби або завершення лікування чи реабілітації.

Чи потрібно подавати декларацію під час служби

Закон звільняє від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з єдиного податку всіх ФОП, які були зареєстровані до дати мобілізації або укладення контракту — незалежно від того, отримували вони дохід чи ні.

Водночас Податковий кодекс не забороняє подати декларацію добровільно, якщо дохід усе ж був. У такому випадку декларація подається без визначення податкових зобов’язань з єдиного податку та військового збору, за умови, що річний ліміт доходу для відповідної групи не перевищено.

Коли звільнення не застосовується

Податкові пільги не діють у двох випадках:

  • якщо особа зареєструвалася як ФОП уже після мобілізації або укладення контракту;
  • якщо під час служби перевищено встановлений для групи обсяг доходу.

У таких ситуаціях податкові обов’язки виконуються на загальних підставах.

Повернення переплачених коштів

Надміру або помилково сплачені суми податків, зборів, штрафів і пені можуть бути зараховані в рахунок майбутніх платежів або повернуті платнику — у порядку, визначеному Податковим кодексом.

Для цього ФОП мають подати відповідні заяви.

ФОП 1–2 групи подають:

  • повідомлення про звільнення від сплати податків із копіями військових документів;
  • заяву про повернення або зарахування переплати.

ФОП 3 групи, які подали декларацію з нарахованими зобов’язаннями, можуть:

  • не сплачувати ці суми;
  • подати повідомлення з підтвердними документами;
  • подати уточнюючу декларацію зі зменшенням податкових зобов’язань;
  • подати заяву про повернення або зарахування коштів.

Важливе застереження для підприємців

Навіть під час проходження військової служби ФОП зобов’язаний дотримуватися загальних вимог перебування на спрощеній системі оподаткування. У разі їх порушення можливе виключення з реєстру платників єдиного податку з усіма передбаченими податковими наслідками.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові податкова військовослужбовці ФОП ДПС податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Спортивні обʼєкти тепер будуть здавати у погодинну оренду: що змінює новий закон

Державні та комунальні заклади тепер можуть надавати спортоб’єкти у користування на короткий час без укладання оренди.

ЄСПЛ стягнув компенсацію на користь судді, який оскаржував примусове переведення до іншої судової палати

У справі BILIŃSKI v. POLAND ЄСПЛ наголосив: суддя зобов’язаний бути лояльним не до влади, а до верховенства права.

Парламентські комітети підтримали приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя

Україна наближається до європейського правового простору, приєднуючись до Конвенції, що забороняє дискримінацію у доступі до правосуддя за ознакою громадянства.

Нові тарифи у ЦНАПах: законопроєкт про адмінпослуги готують до другого читання

Суму адміністративних послуг будуть оновлюватися щонайменше раз на три роки, при цьому безоплатними залишаються соціальні та пенсійні послуги.

Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]