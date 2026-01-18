Может ли предприниматель, который получает пенсию за границей, не уплачивать единый взнос — разъяснение

ФЛП, которая является пенсионером по возрасту или по выслуге лет и получает пенсию в соответствии с законодательством другой страны, не освобождается от уплаты единого взноса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Физические лица — предприниматели, которые являются пенсионерами по возрасту или по выслуге лет, но получают пенсию в соответствии с законодательством другого государства, не освобождаются от уплаты единого социального взноса. Такое разъяснение предоставили в Главном управлении ГНС в Черновицкой области.

Кто является плательщиком единого взноса

В соответствии с Законом Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», плательщиками единого взноса являются физические лица — предприниматели, в том числе те, которые работают на упрощенной системе налогообложения. Исключение составляют только электронные резиденты (е-резиденты).

Когда ФЛП освобождается от уплаты ЕСВ

Закон предусматривает освобождение от уплаты единого взноса за себя для ФЛП в случае, если предприниматель:

получает пенсию по возрасту или по выслуге лет в соответствии с законодательством Украины;

является лицом с инвалидностью;

достиг возраста, установленного законодательством, и получает пенсию или социальную помощь в Украине.

В таких случаях ЕСВ за себя предприниматель может не уплачивать.

Пенсия другой страны: в чем нюанс

Ключевой момент — источник пенсионных выплат. Если ФЛП является пенсионером по возрасту или по выслуге лет, но получает пенсию в соответствии с законодательством другого государства, нормы об освобождении не применяются.

То есть такой предприниматель обязан:

начислять единый взнос;

уплачивать ЕСВ на общих основаниях;

подавать соответствующую отчетность.

Как определяется база начисления ЕСВ

Для ФЛП на общей системе налогообложения базой начисления единого взноса за отчетный квартал является сумма дохода (прибыли), полученного от предпринимательской деятельности, которая подлежит обложению налогом на доходы физических лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.