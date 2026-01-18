Чи може підприємець, який отримує пенсію за кордоном, не сплачувати єдиний внесок — роз’яснення
Фізичні особи – підприємці, які є пенсіонерами за віком або за вислугою років, але отримують пенсію за законодавством іншої держави, не звільняються від сплати єдиного соціального внеску. Таке роз’яснення надали у Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області.
Хто є платником єдиного внеску
Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», платниками єдиного внеску є фізичні особи – підприємці, зокрема й ті, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Виняток становлять лише електронні резиденти (е-резиденти).
Коли ФОП звільняється від сплати ЄСВ
Закон передбачає звільнення від сплати єдиного внеску за себе для ФОП у разі, якщо підприємець:
- отримує пенсію за віком або за вислугою років відповідно до законодавства України;
- є особою з інвалідністю;
- досяг віку, визначеного законодавством, і отримує пенсію або соціальну допомогу в Україні.
У таких випадках ЄСВ за себе підприємець може не сплачувати.
Пенсія іншої країни: у чому нюанс
Ключовий момент — джерело пенсійних виплат. Якщо ФОП є пенсіонером за віком або за вислугою років, але пенсію отримує згідно із законодавством іншої держави, норми про звільнення не застосовуються.
Тобто такий підприємець зобов’язаний:
- нараховувати єдиний внесок;
- сплачувати ЄСВ на загальних підставах;
- подавати відповідну звітність.
Як визначається база нарахування ЄСВ
Для ФОП на загальній системі оподаткування базою нарахування єдиного внеску за звітний квартал є сума доходу (прибутку), отриманого від підприємницької діяльності, яка підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.