  1. В Україні

Чи може підприємець, який отримує пенсію за кордоном, не сплачувати єдиний внесок — роз’яснення

19:29, 18 січня 2026
ФОП, яка є пенсіонером за віком або за вислугою років, та отримує пенсію згідно законодавства іншої країни не звільняється від сплати єдиного внеску.
Фізичні особи – підприємці, які є пенсіонерами за віком або за вислугою років, але отримують пенсію за законодавством іншої держави, не звільняються від сплати єдиного соціального внеску. Таке роз’яснення надали у Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області.

Хто є платником єдиного внеску

Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», платниками єдиного внеску є фізичні особи – підприємці, зокрема й ті, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Виняток становлять лише електронні резиденти (е-резиденти).

Коли ФОП звільняється від сплати ЄСВ

Закон передбачає звільнення від сплати єдиного внеску за себе для ФОП у разі, якщо підприємець:

  • отримує пенсію за віком або за вислугою років відповідно до законодавства України;
  • є особою з інвалідністю;
  • досяг віку, визначеного законодавством, і отримує пенсію або соціальну допомогу в Україні.

У таких випадках ЄСВ за себе підприємець може не сплачувати.

Пенсія іншої країни: у чому нюанс

Ключовий момент — джерело пенсійних виплат. Якщо ФОП є пенсіонером за віком або за вислугою років, але пенсію отримує згідно із законодавством іншої держави, норми про звільнення не застосовуються.

Тобто такий підприємець зобов’язаний:

  • нараховувати єдиний внесок;
  • сплачувати ЄСВ на загальних підставах;
  • подавати відповідну звітність.

Як визначається база нарахування ЄСВ

Для ФОП на загальній системі оподаткування базою нарахування єдиного внеску за звітний квартал є сума доходу (прибутку), отриманого від підприємницької діяльності, яка підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

підприємець Пенсійний фонд ФОП пенсія пенсія в Україні

