Чи може підприємець, який отримує пенсію за кордоном, не сплачувати єдиний внесок — роз’яснення

ФОП, яка є пенсіонером за віком або за вислугою років, та отримує пенсію згідно законодавства іншої країни не звільняється від сплати єдиного внеску.

Хто є платником єдиного внеску

Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», платниками єдиного внеску є фізичні особи – підприємці, зокрема й ті, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Виняток становлять лише електронні резиденти (е-резиденти).

Коли ФОП звільняється від сплати ЄСВ

Закон передбачає звільнення від сплати єдиного внеску за себе для ФОП у разі, якщо підприємець:

отримує пенсію за віком або за вислугою років відповідно до законодавства України;

є особою з інвалідністю;

досяг віку, визначеного законодавством, і отримує пенсію або соціальну допомогу в Україні.

У таких випадках ЄСВ за себе підприємець може не сплачувати.

Пенсія іншої країни: у чому нюанс

Ключовий момент — джерело пенсійних виплат. Якщо ФОП є пенсіонером за віком або за вислугою років, але пенсію отримує згідно із законодавством іншої держави, норми про звільнення не застосовуються.

Тобто такий підприємець зобов’язаний:

нараховувати єдиний внесок;

сплачувати ЄСВ на загальних підставах;

подавати відповідну звітність.

Як визначається база нарахування ЄСВ

Для ФОП на загальній системі оподаткування базою нарахування єдиного внеску за звітний квартал є сума доходу (прибутку), отриманого від підприємницької діяльності, яка підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

