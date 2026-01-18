  1. В Украине

В Украине полиция усиливает патрулирование из-за чрезвычайной ситуации в энергетике

18:17, 18 января 2026
Количество патрулей увеличено, особое внимание будет уделяться ночному времени и охране критической инфраструктуры.
В Украине увеличено количество патрулей, которые будут нести службу, в том числе в ночное время: в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике полиция будет работать в усиленном режиме. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Основные задачи полицейских:

  • Поддержание общественного порядка, предотвращение краж и других правонарушений
  • Недопущение угроз для людей и объектов критической инфраструктуры
  • Оповещение о воздушной тревоге в случае, если стационарные системы не работают из-за длительного отсутствия электроэнергии
  • Информирование граждан и оказание необходимой помощи

В то же время граждан призывают без крайней необходимости не выходить из дома в ночное время и обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

«Напоминаем: строго запрещено осуществлять фото- и видеосъемку работы ПВО, объектов критической инфраструктуры, военных объектов, а также других мест, важных для обеспечения безопасности.

Шпионаж, коллаборационизм, пособничество государству-агрессору, а также фото- и видеосъемка и несанкционированное распространение информации о перемещении военнослужащих, вооружения и техники могут наказываться лишением свободы от 3 до 15 лет — в зависимости от правовой квалификации в соответствии с Уголовным кодексом Украины», — подчеркнули в МВД.

