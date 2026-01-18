В Україні поліція посилює патрулювання через надзвичайну ситуацію в енергетиці

Кількість патрулів збільшено, особливу увагу приділятимуть нічному часу та охороні критичної інфраструктури.

В Україні збільшено кількість патрулів, які нестимуть службу, у тому числі в нічний час: в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці поліція працюватиме у посиленому режимі. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Основні завдання поліцейських:

Підтримання публічного порядку, запобігання крадіжкам та іншим правопорушенням

Недопущення загроз для людей і об’єктів критичної інфраструктури

Оповіщення про повітряну тривогу у разі, якщо стаціонарні системи не працюють через тривалу відсутність електроенергії

Інформування громадян та надання необхідної допомоги

Водночас, громадян закликають без нагальної потреби не виходити з дому в нічний час та обов’язково мати при собі документи, що посвідчують особу.

«Нагадуємо: суворо заборонено здійснювати фото- та відеозйомку роботи ППО, об’єктів критичної інфраструктури, військових об’єктів, а також інших місць, важливих для забезпечення безпеки.

Шпигунство, колабораціонізм, пособництво державі-агресору, а також фото-/відеозйомка та несанкціоноване поширення інформації про переміщення військовослужбовців, озброєння і техніки можуть каратися позбавленням волі від 3 до 15 років – залежно від правової кваліфікації відповідно до Кримінального кодексу України», — наголосили в МВС.

