  1. В Україні

В Україні поліція посилює патрулювання через надзвичайну ситуацію в енергетиці

18:17, 18 січня 2026
Кількість патрулів збільшено, особливу увагу приділятимуть нічному часу та охороні критичної інфраструктури.
В Україні збільшено кількість патрулів, які нестимуть службу, у тому числі в нічний час: в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці поліція працюватиме у посиленому режимі. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Основні завдання поліцейських:

  • Підтримання публічного порядку, запобігання крадіжкам та іншим правопорушенням
  • Недопущення загроз для людей і об’єктів критичної інфраструктури
  • Оповіщення про повітряну тривогу у разі, якщо стаціонарні системи не працюють через тривалу відсутність електроенергії
  • Інформування громадян та надання необхідної допомоги

Водночас, громадян закликають без нагальної потреби не виходити з дому в нічний час та обов’язково мати при собі документи, що посвідчують особу.

«Нагадуємо: суворо заборонено здійснювати фото- та відеозйомку роботи ППО, об’єктів критичної інфраструктури, військових об’єктів, а також інших місць, важливих для забезпечення безпеки.

Шпигунство, колабораціонізм, пособництво державі-агресору, а також фото-/відеозйомка та несанкціоноване поширення інформації про переміщення військовослужбовців, озброєння і техніки можуть каратися позбавленням волі від 3 до 15 років – залежно від правової кваліфікації відповідно до Кримінального кодексу України», — наголосили в МВС.

Національна поліція МВС поліція

