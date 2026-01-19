  1. В Украине

В Хмельницкой области будут судить женщину, которая за $7 тысяч обещала помочь оформить инвалидность

08:12, 19 января 2026
По данным следствия, обвиняемая обещала повлиять на решение врачебно-консультативной комиссии.
В Хмельницкой области будут судить женщину, которая за 7 тысяч долларов «обещала помочь» в оформлении группы инвалидности. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что 64-летняя женщина предоставляла консультации по вопросам получения отсрочки от призыва. Кроме того, она разработала схему «заработка» за влияние на решение врачебно-консультативной комиссии относительно установления группы инвалидности.

Так, во время одной из таких консультаций в июле 2025 года обвиняемая предложила жительнице Хмельницкого помощь в установлении группы инвалидности ее несовершеннолетнему сыну, что в дальнейшем стало бы основанием для оформления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации для ее мужа.

Свои «услуги» женщина оценила в 7000 долларов.

Для убедительности она рассказывала, что имеет возможность влиять на решения врачебно-консультативной комиссии и ранее уже решала подобные вопросы.

После этого жительница Хмельницкого сразу же обратилась к правоохранителям.

Обвиняемой грозит до 5 лет лишения свободы.

прокуратура Хмельницкий

