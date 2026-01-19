На Хмельниччині судитимуть жінку, яка за $7 тисяч обіцяла допомогти оформити інвалідність

За даними слідства, обвинувачена обіцяла вплив на рішення лікарсько-консультативної комісії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині судитимуть жінку, яка за 7 тисяч доларів «обіцяла допомогти» в оформленні групи інвалідності. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що 64-річна жінка надавала консультації з питань отримання відстрочки від призову. До того ж розробила схему «заробітку» за вплив на рішення лікарсько-консультативної комісії щодо встановлення групи інвалідності.

Так, під час однієї з таких консультацій в липні 2025 року обвинувачена запропонувала хмельничанці допомогу у встановленні групи інвалідності її неповнолітньому сину, що в подальшому було б підставою для оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації для її чоловіка.

Свої «послуги» жінка оцінила в 7000 доларів.

Для переконливості розповідала, що має можливість впливати на рішення лікарсько-консультативної комісії та раніше вже вирішувала подібні питання.

Після чого хмельничанка одразу ж звернулася до правоохоронців.

Обвинуваченій загрожує до 5 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.