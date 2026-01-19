  1. В Украине

Почти вдвое выросло количество производств по торговле людьми в Украине – сколько дел дошло до суда

08:48, 19 января 2026
По данным Офиса Генпрокурора, в 2025 году 68% потерпевших от торговли людьми в Украине были женщинами.
В 2025 году в Украине зарегистрировали 162 уголовных правонарушения по статье 149 Уголовного кодекса (торговля людьми), что на 47,1% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Среди 113 потерпевших 77 человек (68%) составляли женщины, пятеро были несовершеннолетними, 11 — малолетними детьми.

О подозрении сообщили 104 лицам в 119 уголовных производствах (рост на 67,6% по сравнению с предыдущим годом). В суд направили 46 обвинительных актов в отношении 75 человек (рост на 64,3%).

Для повышения эффективности противодействия этому преступлению в Офисе Генпрокурора разработали Памятку для прокуроров с учетом международных стандартов и современных вызовов. Также провели анализ судебной практики по делам о торговле людьми за 2019-2024 годы.

Материалы памятки содержат практические рекомендации по правильной квалификации преступлений, сбору и оценке доказательств, а также особенностям работы с потерпевшими с учетом их уязвимого положения.

«Торговля людьми — одно из самых тяжких преступлений против свободы и достоинства человека, которое в первую очередь направлено против наиболее уязвимых лиц», — отметили в Офисе Генерального прокурора.

