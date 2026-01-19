  1. В Україні

Майже вдвічі зросла кількість проваджень щодо торгівлі людьми в Україні – скільки справ дійшло до суду

08:48, 19 січня 2026
За даними Офісу Генпрокурора, у 2025 році 68% потерпілих від торгівлі людьми в Україні були жінками.
Майже вдвічі зросла кількість проваджень щодо торгівлі людьми в Україні – скільки справ дійшло до суду
У 2025 році в Україні зареєстрували 162 кримінальні правопорушення за статтею 149 Кримінального кодексу (торгівля людьми), що на 47,1% більше, ніж у 2024 році. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Серед 113 потерпілих 77 осіб (68%) становили жінки, п’ятеро були неповнолітніми, 11 — малолітніми дітьми.

Про підозру повідомили 104 особам у 119 кримінальних провадженнях (зростання на 67,6% порівняно з попереднім роком). До суду скерували 46 обвинувальних актів щодо 75 осіб (зростання на 64,3%).

Для підвищення ефективності протидії цьому злочину в Офісі Генпрокурора розробили Пам’ятку для прокурорів з урахуванням міжнародних стандартів та сучасних викликів. Також провели аналіз судової практики у справах про торгівлю людьми за 2019-2024 роки.

Матеріали пам’ятки містять практичні рекомендації щодо правильної кваліфікації злочинів, збирання та оцінки доказів, а також особливостей роботи з потерпілими з урахуванням їхнього уразливого становища.

«Торгівля людьми – один із найтяжчих злочинів проти свободи та гідності людини, що насамперед спрямований проти найбільш уразливих осіб», — зазначили в Офісі Генерального прокурора.

