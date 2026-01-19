Украина рассчитывает подписать с США рамочное соглашение о гарантиях безопасности — FT

Киев рассчитывает в ближайшее время согласовать параметры рамочного соглашения о гарантиях безопасности.

Украина надеется в ближайшее время согласовать с Соединенными Штатами рамочное соглашение о гарантиях безопасности. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских должностных лиц.

По данным издания, украинская делегация уже прибыла в США для продолжения переговоров с американскими партнерами. Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Киев и Вашингтон планируют подписать ключевой документ по экономическому развитию страны уже на следующей неделе во время Всемирного экономического форума в Давосе. В то же время соглашение о гарантиях безопасности является более сложным, однако украинская сторона рассчитывает согласовать общие параметры документа вскоре после Давоса с последующим подписанием в Вашингтоне.

На фоне переговоров Украина переживает одну из самых тяжелых зим за последние годы. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия целенаправленно атакует энергетическую инфраструктуру, в частности подстанции, которые обеспечивают теплом и электроэнергией крупные города. Из-за сильных морозов — до минус 20°C — и массированных обстрелов энергосистема оказалась под серьезной нагрузкой.

Генеральный директор компании DTEK Максим Тимченко отметил, что сочетание экстремальных холодов и постоянных атак подталкивает энергосистему Украины к критической грани. По его словам, энергетики борются за каждый мегават, чтобы сохранить поставки света и тепла, а также работу критически важных систем — водоснабжения и канализации.

Власти считают, что Кремль пытается использовать зиму как инструмент давления, чтобы подорвать устойчивость гражданского населения и вынудить Киев пойти на уступки на переговорах. Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в Украине фактически не осталось ни одной электростанции, которая бы не подверглась российским атакам.

Из-за сложной ситуации в столице мэр Киева Виталий Кличко объявил о временном закрытии школ и призвал жителей, по возможности, переждать волну холодов вне города. Для тех, кто остается, власти развернули «пункты несокрушимости» и мобильные пункты обогрева.

Президент Зеленский подчеркнул, что только за одну неделю Россия применила против Украины более тысячи дронов, авиабомб и ракет, а каждый такой удар подрывает международные усилия по прекращению войны.

На этом фоне украинская власть рассматривает будущее рамочное соглашение с США о гарантиях безопасности как один из ключевых элементов защиты страны и стабилизации ситуации в условиях продолжающейся войны.

