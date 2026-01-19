Україна розраховує підписати зі США рамкову угоду про гарантії безпеки — FT

Київ розраховує найближчим часом узгодити параметри рамкової угоди про гарантії безпеки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна сподівається найближчим часом узгодити зі Сполученими Штатами рамкову угоду щодо гарантій безпеки. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на українських посадовців.

За даними видання, українська делегація вже прибула до США для продовження переговорів з американськими партнерами. Посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що Київ і Вашингтон планують підписати ключовий документ щодо економічного розвитку країни вже наступного тижня під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Водночас угода про гарантії безпеки є складнішою, однак українська сторона розраховує погодити загальні параметри документа невдовзі після Давосу з подальшим підписанням у Вашингтоні.

На тлі переговорів Україна переживає одну з найважчих зим за останні роки. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія цілеспрямовано атакує енергетичну інфраструктуру, зокрема підстанції, які забезпечують теплом і електроенергією великі міста. Через сильні морози — до мінус 20°C — та масовані обстріли енергосистема опинилася під серйозним навантаженням.

Генеральний директор компанії DTEK Максим Тімченко зазначив, що поєднання екстремальних холодів і постійних атак підштовхує енергосистему України до критичної межі. За його словами, енергетики борються за кожен мегават, аби зберегти постачання світла й тепла, а також роботу критично важливих систем — водопостачання та каналізації.

Урядовці вважають, що Кремль намагається використати зиму як інструмент тиску, щоб підірвати стійкість цивільного населення та змусити Київ до поступок на переговорах. Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що в Україні фактично не залишилося жодної електростанції, яка б не зазнала російських атак.

Через складну ситуацію в столиці мер Києва Віталій Кличко оголосив про тимчасове закриття шкіл і закликав мешканців, за можливості, перечекати холодову хвилю поза містом. Для тих, хто залишається, влада розгорнула «пункти незламності» та мобільні пункти обігріву.

Президент Зеленський наголосив, що лише за один тиждень Росія застосувала проти України понад тисячу дронів, авіабомб і ракет, а кожен такий удар підриває міжнародні зусилля з припинення війни.

На цьому тлі українська влада розглядає майбутню рамкову угоду зі США про гарантії безпеки як один із ключових елементів захисту країни та стабілізації ситуації в умовах триваючої війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.