В НВМК заявили об автономии в кадровых решениях

Кадровые решения в Национальном военном мемориальном кладбище принимает руководитель без согласования с Минветеранов.

Фото: НВМК

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В государственном учреждении «Национальное военное мемориальное кладбище» сообщили, что кадровые решения о приеме работников в штат принимаются руководителем учреждения в пределах его полномочий и не требуют отдельного согласования с Минветеранов.

«Кадровые решения о приеме работников в штат государственного учреждения «Национальное военное мемориальное кладбище» принимаются руководителем учреждения в пределах предоставленных ему полномочий и не требуют отдельного согласования с Министерством по делам ветеранов Украины», — заявили в НВМК.

Также в НВМК отметили, что СМИ и другие заинтересованные лица могут обращаться непосредственно к руководителю учреждения или в отдел по вопросам коммуникаций и информационных технологий с официальными запросами о реализации кадровых полномочий. Все запросы обрабатываются в соответствии с законодательством Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.