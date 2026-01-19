В НВМК заявили про автономію у кадрових рішеннях

Кадрові рішення в Національному військовому меморіальному кладовищі ухвалює керівник без погодження з Мінветеранів.

У державній установі «Національне військове меморіальне кладовище» повідомили, що кадрові рішення щодо прийняття працівників до штату ухвалюються керівником установи в межах його повноважень і не потребують окремого погодження з Мінветеранів.

«Кадрові рішення щодо прийняття працівників до штату державної установи «Національне військове меморіальне кладовище» ухвалюються керівником Установи в межах наданих йому повноважень та не потребують окремого погодження з Міністерством у справах ветеранів України», – заявили в НВМК.

Також у НВМК зазначили, що медіа та інші зацікавлені особи можуть звертатися безпосередньо до керівника установи або до відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій із офіційними запитами щодо реалізації кадрових повноважень. Всі запити обробляються відповідно до законодавства України.

